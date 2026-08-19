23 títulos e 466 milhões de euros em receitas de transferências: análise realizada pela LaLiga comprova o valor do investimento no desenvolvimento de jovens talentos

A liga espanhola de futebol, "La Liga", realizou uma análise aprofundada sobre o impacto do desenvolvimento de jovens talentos no sucesso esportivo e econômico do futebol espanhol, com base na conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, no balanço acumulado dos resultados das seleções masculinas, femininas e de categorias de base da Espanha ao longo da última década, além do reflexo desse modelo nos sucessos alcançados pelos clubes na primeira divisão espanhola (LaLiga EA Sports) e na segunda divisão espanhola (LaLiga Hypermotion).

Os dados mostram que o investimento sustentável na formação de talentos se tornou um dos principais motores da competitividade do futebol espanhol em nível mundial.

O estudo, elaborado pelo departamento de projetos de futebol da LaLiga, responsável por estabelecer o plano nacional para as academias dos clubes da liga, mostra que a Espanha é a seleção europeia de maior sucesso no cenário internacional ao longo dos últimos dez anos, com um total de 23 títulos conquistados pelas seleções masculinas e femininas, seja no nível da seleção principal ou das categorias de base.

Em seguida, com uma diferença considerável, vem a Alemanha com nove títulos, a Inglaterra com sete, a França e Portugal com seis títulos cada uma, a Holanda com cinco e a Itália com quatro.

Desde 2016, houve uma aceleração notável no ritmo desses sucessos esportivos, paralelamente à consolidação do trabalho realizado pelos clubes, pela Federação Espanhola e pela LaLiga no campo da formação e do desenvolvimento de jovens talentos, por meio da rede de inteligência coletiva dos encontros das academias desde 2016 e do plano nacional para o aprimoramento e desenvolvimento das academias de futebol lançado em 2022.

Juan Florit, chefe do departamento de projetos de futebol da LaLiga, afirmou: "Os dados mostram que o compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de jovens talentos representa uma estratégia que gera resultados tanto no nível esportivo quanto no econômico.

Na LaLiga, trabalhamos lado a lado com os clubes para ajudá-los a fortalecer os processos de desenvolvimento de jogadores, trocar conhecimento e elevar os padrões de qualidade de suas academias, respeitando a identidade e a filosofia de cada clube. Os projetos que mantêm um investimento sustentável na formação criam maiores oportunidades para seus jogadores e maior valor para seus clubes, além de sucessos maiores para o futebol espanhol como um todo, seja no nível dos clubes ou das seleções. Para nós, a importância não reside apenas nos grandes resultados, mas também no caminho que permite alcançá-los e mantê-los ao longo do tempo".

A geração de campeões mundiais é fruto das academias do futebol espanhol:

Um dos resultados mais destacados da análise está na estreita relação entre o sucesso da seleção campeã da Copa do Mundo e o trabalho realizado dentro do sistema de formação de jogadores dos clubes.

Segundo o estudo, 25 dos 26 jogadores convocados pela Espanha para participar da Copa do Mundo de 2026 passaram pelos sistemas das academias antes de chegar ao nível de elite, com a presença direta de 11 clubes da LaLiga entre os clubes que contribuíram para a formação dos jogadores da seleção campeã. Esse número confirma que o sucesso da seleção não é fruto do trabalho de um número limitado de academias, mas resultado de um sistema de formação amplo, diversificado e interligado.

Os clubes que contribuíram para a formação dos jogadores da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo, e que posteriormente se transferiram para outros clubes, obtiveram mais de 466 milhões de euros em receitas com as transferências desses jogadores ao longo de suas carreiras, sem contabilizar quaisquer receitas adicionais potenciais decorrentes de direitos de formação ou de outros mecanismos de solidariedade e compensação.

A esse número soma-se o valor gerado pelos jogadores que ainda permanecem em seus clubes de origem. Os nove campeões mundiais que ainda estão nos clubes onde se formaram representam cerca de 545 milhões de euros em valor esportivo e valor de ativos, o que poupa seus clubes de custos significativos no mercado de transferências e os torna ativos estratégicos para suas equipes.

Mais formados nas academias significa mais competitividade:

O relatório também revela a existência de uma relação entre a aposta nos jogadores formados dentro dos clubes e o desempenho esportivo nas competições.

Durante a temporada 2025/2026, a LaLiga liderou mais uma vez as cinco grandes ligas europeias em termos de percentual de minutos disputados pelos formados nas academias, com um índice de 20,1% do total de minutos, à frente da liga francesa (16,1%), da liga alemã (11,9%), da liga inglesa (8,3%) e da liga italiana (7,6%).

Além disso, muitos dos clubes que dão maior participação aos jogadores formados em suas academias estão entre os projetos mais competitivos do futebol espanhol. Durante a temporada 2025/2026, destacaram-se os clubes Athletic Bilbao (69,5% dos minutos para os formados na academia), Real Sociedad (55,2%), Barcelona (47,5%), Celta de Vigo (43,1%), Osasuna (26,1%) e Sevilla (25,0%), seguidos pelo Valencia com 23,8% e o Real Madrid com 23,1%.

Esses dados mostram que o investimento nos talentos desenvolvidos dentro do clube não apenas é compatível com a disputa no mais alto nível, mas também pode se transformar em uma vantagem competitiva sustentável nos âmbitos esportivo e econômico, já que os índices de aposta nos formados nas academias estão em grande medida associados às primeiras posições da classificação final.

Essa relação entre desenvolvimento de talentos e competitividade também aparece na LaLiga Hypermotion. Os três clubes que conseguiram o acesso à LaLiga EA Sports, que são Real Racing Club, Deportivo de La Coruña e Málaga, estão entre os clubes que dão maior participação aos jogadores desenvolvidos internamente.

O Málaga liderou a competição com 57,3% dos minutos jogados pelos formados em sua academia, enquanto o Racing, com 21,4%, e o Deportivo, com 17,7%, figuraram entre os projetos que dependem em grande medida dos talentos que eles próprios desenvolveram.

Da mesma forma, os três clubes estiveram entre as equipes com o maior número de formados em suas academias em seus elencos, sendo 11 jogadores no Málaga, 9 jogadores no Racing e 6 jogadores no Deportivo, o que reforça a ideia de que o investimento na formação pode ser um fator determinante para alcançar o sucesso esportivo.

Goal / La liga

Um modelo que forma jogadores mais completos e capazes de se adaptar:

A análise também identifica uma característica marcante dos jogadores desenvolvidos dentro do sistema espanhol, que é a sua capacidade de adaptação.

A comparação entre a seleção campeã da Eurocopa de 2024 e a seleção vencedora da Copa do Mundo de 2026 revela que a Espanha conseguiu conquistar os títulos com estilos de jogo notavelmente diferentes. Enquanto a seleção campeã da Europa se caracterizou por um estilo mais direto e baseado nas transições, a seleção campeã mundial se distinguiu por um estilo mais coletivo e baseado na posse de bola. A capacidade dos próprios jogadores de apresentar níveis de destaque em ambos os contextos evidencia o valor de um modelo que se concentra na formação integral do jogador, de modo que a característica marcante do jogador formado nas academias espanholas passou a ser o fato de ele ser um "jogador completo".

Um investimento estratégico para o futuro:

Esses dados reforçam a visão que fundamenta o plano das academias liderado pela LaLiga em cooperação com os 42 clubes profissionais da LaLiga EA Sports e da LaLiga Hypermotion, uma estratégia de longo prazo que visa fortalecer a liderança internacional do modelo espanhol de formação de jogadores por meio do aprimoramento contínuo das estruturas, das metodologias, dos recursos, do cuidado integral com os jogadores e da transição para o futebol profissional. O plano inclui indicadores de desempenho fundamentais específicos relacionados à proteção dos jogadores, ao aprimoramento da infraestrutura, à dupla carreira que combina esporte e educação, e à proteção dos menores de idade.

Ao longo dos últimos anos, a LaLiga também trabalhou para difundir esse modelo mundialmente por meio da cooperação com clubes, federações e ligas internacionais em países como Iraque, China, Vietnã e Peru, onde foram implementados projetos que variaram entre consultorias voltadas à criação de estruturas de futebol de base do zero e programas de capacitação de diretores de academias e treinadores das categorias de base.