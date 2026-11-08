Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
Traduzido por

220 segundos de inferno: Aston Villa escreve uma página negra na história do Manchester United

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
B. Fernandes
N. Jackson
Manchester United x Roma
Roma
Liga dos Campeões
Roma x Sassuolo
Sassuolo
Campeonato Italiano
Espanha
England
Portugal
Senegal
Itália

um número que nunca aconteceu antes

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

A torcida do Manchester United levou um choque precoce e estrondoso no estádio Old Trafford, depois que o time se viu perdendo por dois gols para o Aston Villa nos quatro primeiros minutos do confronto que une as equipes neste domingo, pela décima rodada da Premier League inglesa.

O Aston Villa surpreendeu os donos da casa com um início fulminante, após balançar as redes duas vezes em poucos minutos, deixando o Manchester United sob enorme pressão desde o apito inicial, em meio a um clima de estupefação nas arquibancadas de Old Trafford.

Alisson Edward abriu o placar para o Aston Villa aos dois minutos, dando ao seu time uma vantagem precoce que atrapalhou os planos dos donos da casa, antes de Nicolas Jackson desferir o segundo golpe aos quatro minutos, ao marcar o segundo gol e dobrar o choque da torcida do Manchester United.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, revelou um dado negativo histórico para o Manchester United, ao afirmar: "Após três minutos e 40 segundos, esta é a vez mais rápida que o Manchester United ficou perdendo por 2 a 0 na história de suas participações na Premier League inglesa".

O Manchester United não se entregou ao cenário catastrófico e conseguiu diminuir a diferença aos 16 minutos, depois que seu capitão português Bruno Fernandes marcou um gol de pênalti, assinalado em favor de Matheus Cunha, devolvendo alguma esperança aos donos da casa quanto à possibilidade de voltar ao clima da partida.

Por sua vez, a rede "Squawka" destacou o início chocante do Aston Villa, evocando um episódio semelhante presenciado pelo estádio Old Trafford na última terça-feira, quando a Roma se tornou o time mais rápido a marcar dois gols no reduto do Manchester United em competições das grandes copas europeias.

A rede afirmou: "Na última terça-feira, a Roma se tornou o time mais rápido a marcar dois gols no estádio Old Trafford em competições das grandes copas europeias. E hoje, o Aston Villa se tornou o time mais rápido a abrir 2 a 0 sobre o Manchester United na Premier League inglesa. Será que o Manchester United consegue reagir e voltar a vencer?".

Assim, o Manchester United se viu diante de um teste difícil, após levar um golpe duplo no início da partida, ficando obrigado a uma reação rápida para evitar uma nova derrota diante de sua torcida e retomar o controle de um confronto que começou com um pesadelo inesperado.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
V
V
D
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
D
D
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
D
V
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
D
V
D
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
D
D
E
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
D
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
D
V
E
D
E
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
V
D
E
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
E
E
V
V
E
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
D
V
V
V
E
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
E
D
V
D
D
13
HullHullHUL
102531111011
D
E
E
D
E
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
D
E
E
D
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
E
E
V
V
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
D
E
D
D
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
D
V
D
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
E
D
D
E
E
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
D
E
D
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
D
D
D
D
V
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google