220 segundos de inferno: Aston Villa escreve uma página negra na história do Manchester United

A torcida do Manchester United levou um choque precoce e estrondoso no estádio Old Trafford, depois que o time se viu perdendo por dois gols para o Aston Villa nos quatro primeiros minutos do confronto que une as equipes neste domingo, pela décima rodada da Premier League inglesa.
O Aston Villa surpreendeu os donos da casa com um início fulminante, após balançar as redes duas vezes em poucos minutos, deixando o Manchester United sob enorme pressão desde o apito inicial, em meio a um clima de estupefação nas arquibancadas de Old Trafford.
Alisson Edward abriu o placar para o Aston Villa aos dois minutos, dando ao seu time uma vantagem precoce que atrapalhou os planos dos donos da casa, antes de Nicolas Jackson desferir o segundo golpe aos quatro minutos, ao marcar o segundo gol e dobrar o choque da torcida do Manchester United.
A rede "Opta", especializada em estatísticas, revelou um dado negativo histórico para o Manchester United, ao afirmar: "Após três minutos e 40 segundos, esta é a vez mais rápida que o Manchester United ficou perdendo por 2 a 0 na história de suas participações na Premier League inglesa".
O Manchester United não se entregou ao cenário catastrófico e conseguiu diminuir a diferença aos 16 minutos, depois que seu capitão português Bruno Fernandes marcou um gol de pênalti, assinalado em favor de Matheus Cunha, devolvendo alguma esperança aos donos da casa quanto à possibilidade de voltar ao clima da partida.
Por sua vez, a rede "Squawka" destacou o início chocante do Aston Villa, evocando um episódio semelhante presenciado pelo estádio Old Trafford na última terça-feira, quando a Roma se tornou o time mais rápido a marcar dois gols no reduto do Manchester United em competições das grandes copas europeias.
A rede afirmou: "Na última terça-feira, a Roma se tornou o time mais rápido a marcar dois gols no estádio Old Trafford em competições das grandes copas europeias. E hoje, o Aston Villa se tornou o time mais rápido a abrir 2 a 0 sobre o Manchester United na Premier League inglesa. Será que o Manchester United consegue reagir e voltar a vencer?".
Assim, o Manchester United se viu diante de um teste difícil, após levar um golpe duplo no início da partida, ficando obrigado a uma reação rápida para evitar uma nova derrota diante de sua torcida e retomar o controle de um confronto que começou com um pesadelo inesperado.
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|+10
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|14
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|16
|+3
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|6
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|2
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|3
|16
|14
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|8
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|2
|16
|11
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|10
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|4
|3
|14
|17
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|10
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|3
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|10
|11
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V
V
E
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
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|12
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V
D
D
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
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E
D
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|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
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E
D
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
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E
V
V
D
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
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D
D
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
D
V
D
D
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
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D
E
E
|19
|10
|2
|2
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|8
|17
|-9
|8
V
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D
|20
|10
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|10
|24
|-14
|7
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