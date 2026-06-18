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220 milhões de euros?.. Mbappé apoia a negociação dos sonhos do Real Madrid

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Essa transição vai acontecer?

Enquanto os torcedores do Real Madrid acompanham de perto as principais movimentações do clube durante a janela de transferências, reportagens da imprensa espanhola reacenderam as especulações sobre uma negociação que pode abalar a Europa.

O jornal espanhol “Marca” revelou que o astro francês Michael Oulissi se tornou o maior sonho nos bastidores do Real Madrid, já que a diretoria está convencida de sua capacidade de resolver a crise na lateral direita, além de sua excelente sintonia com seu compatriota Kylian Mbappé.

De acordo com a reportagem, a diretoria do Real Madrid está disposta a analisar uma oferta gigantesca, que pode ultrapassar 200 milhões de euros, para convencer o Bayern de Munique a abrir mão do jogador, com a possibilidade de o valor da transação chegar a 220 milhões de euros.

O jornal destacou que Oulissi conta com o apoio especial de Mbappé, depois que a dupla demonstrou uma entrosamento notável com a camisa da seleção francesa, sendo o exemplo mais recente durante o confronto contra o Senegal na Copa do Mundo de 2026, quando o jogador do Bayern deu uma assistência para o atacante do Real Madrid.

Mbappé não escondeu sua admiração pelo companheiro, elogiando suas habilidades após a partida e afirmando que jogar ao lado dele é “muito fácil” devido à sua visão de jogo excepcional e à capacidade de encontrar soluções em espaços apertados.

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A diretoria do Real Madrid considera que Oulissi reúne várias qualidades que o tornam a contratação ideal, entre as quais se destacam sua pouca idade, sua habilidade como ponta-direita e sua personalidade técnica, capaz de fazer a diferença em partidas importantes.

Por outro lado, a tarefa de contratá-lo parece extremamente complexa, especialmente porque o Bayern de Munique não pretende abrir mão de um de seus principais astros tão facilmente, o que pode levar o Real Madrid a considerar a venda de um jogador do meio-campo para gerar a liquidez necessária caso decida seguir adiante com a negociação.

Com base nisso, os olhares se voltam para nomes como Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, que foram alvo de críticas da torcida recentemente após desentendimentos no Valdebebas; além disso, ambos possuem um alto valor de mercado que pode ajudar o clube a financiar a negociação.

Embora ainda não tenham sido anunciadas negociações oficiais, o nome de Oulissi continua em destaque na capital espanhola, em meio a uma convicção crescente de que o jogador francês pode ser a peça que faltava no projeto do Real Madrid nos próximos anos.

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