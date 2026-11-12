213 mil euros chegam à família de Jesús de Miguel: e a resposta faz todos chorarem

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Em um momento em que o coração do futebol espanhol se partiu, todos se colocaram ao lado de uma mesma família. Não foram apenas as arquibancadas que silenciaram, mas sim um estádio inteiro, e então o silêncio se transformou em uma onda de amor e apoio que não parou.

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Dias após a tragédia que abalou o mundo, a família de Jesús de Miguel anunciou que recebeu mais de 213 mil euros arrecadados por meio de uma campanha de financiamento coletivo, em uma comovente mensagem de agradecimento na qual afirmou que cada gesto, por menor que parecesse, teve enorme valor.

A família disse, em comunicado oficial publicado pela agência espanhola "AFE": "Já recebemos as doações da campanha de financiamento coletivo lançada pelo jogador de futebol Fran Sol, e gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento e gratidão a todos por essa onda de amor e apoio que recebemos".

O comunicado acrescentou: "Ficamos profundamente comovidos ao ver esse grande número de pessoas que se uniram em torno desta iniciativa. Cada gesto generoso significa muito para nós, e queremos que saibam que recebemos todos esses sentimentos nobres com imenso carinho".

A família afirmou: "Agradecemos imensamente a todos que contribuíram com suas mensagens gentis, em palavras que pareciam simples, mas que carregaram todo o significado da gratidão para uma família que ainda vive o impacto do choque e tenta encontrar na solidariedade de milhares ao seu redor algum consolo".

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Os detalhes da campanha revelaram uma mobilização excepcional dentro e fora do meio esportivo, pois entre os doadores se destacaram figuras de relevo, incluindo o presidente do Cádiz, Cristian Siebbtin, que doou a quantia de 15 mil euros, e o presidente do Ceuta, Lohai Hamido, que doou a quantia de 3.500 euros.

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Os jogadores também contribuíram de forma marcante, com Pedro Porro doando a quantia de 3.500 euros, e Marc Bartra a quantia de 3.000 euros, enquanto Álex Remiro e Borja Iglesias doaram, cada um, a quantia de 2.500 euros.

Os detalhes da tragédia remontam à segunda-feira, dia 2 de novembro corrente, quando uma partida comum entre Tenerife e Andorra se transformou em uma tragédia que abalou o mundo do futebol. O placar indicava empate por dois gols para cada equipe, quando Jesús de Miguel saltou em direção a uma bola alta, no mesmo instante em que o goleiro Owono saiu de seu gol para disputá-la.

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O silêncio tomou conta de todo o estádio depois que Owono saltou e colidiu com o jogador espanhol com enorme força, o que provocou nele uma parada cardíaca, enquanto o goleiro da Guiné Equatorial recebeu cartão vermelho direto, e De Miguel recebeu os primeiros socorros imediatos no gramado, em meio ao choque dos jogadores e das torcidas. Após horas de angústia, sua morte foi anunciada no dia seguinte, transformando a partida em uma lembrança dolorosa e inesquecível.

O próprio Owono expressou sua profunda tristeza, dizendo: "Estes são os dias mais difíceis da minha vida, tenho enorme dificuldade em expressar meus sentimentos e sou incapaz de assimilar o que aconteceu. Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús, penso nele, em sua família e em todos que o amavam".

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E prosseguiu: "Sei que há muitas questões a serem tratadas, e enfrentarei tudo o que vier com todo o respeito. Mas, agora, não consigo pensar em nada além de Jesús e da dor que vivemos. Descanse em paz, Jesús".

E hoje, depois que as doações chegaram à família do falecido, esta campanha prova que a solidariedade ainda é mais forte do que a dor, e que a memória de Jesús de Miguel permanecerá viva nos corações daqueles que o amavam e daqueles que não o conheciam, mas sentiram sua perda como se fosse um dos seus.