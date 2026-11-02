Com um time formado principalmente por jogadores da categoria sub-19, o Türkgücü foi goleado por 6 a 1 pelo Wacker München no penúltimo fim de semana, pela Landesliga Südost. Aqueles que deveriam ter jogado ficaram todos do lado de fora, sentados em bancos de madeira, de agasalho, assistindo à partida. Eles haviam decidido fazer greve.

O boicote não era dirigido ao clube, mas exclusivamente ao técnico Slaven Skeledzic. "Nosso objetivo não era, nem é, prejudicar o clube, mas provocar uma mudança para que possamos voltar a jogar futebol pelo Türkgücü München juntos, com alegria e plena convicção", diz um comunicado dos jogadores.

Uma semana antes, após a derrota por 3 a 0 para o Eggenfelden, lanterna da tabela, já teria havido desentendimentos. Segundo relatos, o protesto dos jogadores é contra a postura rígida do técnico. Como informa o Bild, Skeledzic, de 54 anos, teria, por exemplo, convocado jogadores jovens para chegar mais cedo ao treino e gritado com atletas.

Na última sexta-feira, o Türkgücü cancelou a partida contra o VfB Hallbergmoos-Goldach. Curiosamente, os jogadores não teriam sido informados por um comunicado interno, mas por um aviso da Federação Bávara de Futebol (BFV).

"Queríamos jogar e estávamos prontos. Quando vimos o cancelamento, ficamos todos perplexos", disse o capitão Burhan Bahadir, citado pelo FuPa. A equipe havia feito dois treinos sem o técnico em preparação para o jogo fora de casa no norte de Munique.

Diretoria anuncia possíveis consequências

Skeledzic e a diretoria demonstraram união e rebateram as acusações dos jogadores. "Tenho um senso de justiça muito forte. E esse homem está sendo acusado injustamente", disse o presidente do Türkgücü, Ertürk Alagöz, ao Bild. "Prefiro encerrar as atividades a ceder a esses jogadores."

Skeledzic classificou a atitude da equipe como "completamente exagerada".

Na tarde de domingo, foi publicado no Instagram do clube um comunicado em que a diretoria faz graves acusações a jogadores e a um "ambiente exaltado". "Alguns líderes da equipe, por exemplo, combinaram deliberadamente não seguir as estratégias de jogo e, com isso, evidentemente causaram caos em campo", diz o texto.

Mas não foi só isso: a patrocinadora principal Alagöz Holding anunciou sua saída. O clube reservou-se o direito de tomar medidas contra os jogadores em greve: "Esse comportamento prejudicial ao clube não será tolerado. A diretoria, portanto, recorrerá a todos os meios disponíveis para impedir que o Türkgücü München sofra mais danos."

O que disse o técnico Slaven Skeledzic sobre o boicote dos jogadores?

Na segunda-feira, foi a vez de Skeledzic apresentar sua versão. Em um longo comunicado, o técnico criticou duramente os grevistas e agradeceu à diretoria e à patrocinadora.

"O boicote aos treinos e aos jogos levantado por 21 jogadores representa, para mim, uma das experiências mais decepcionantes da minha carreira como técnico até aqui. Foi uma atitude injustificável. Os jogadores que participaram do boicote causaram enormes danos ao clube e a mim. O fato de serem 21 jogadores não significa que a versão deles se torne mais 'correta'", escreveu Skeledzic. Ele afirmou que se reserva o direito de tomar "medidas legais" contra as "pessoas envolvidas".

O Türkgücü München e.V. surgiu em 2001, após a falência do SV Türk Gücü München. Depois de três títulos consecutivos, o clube disputou a 3. Liga em 2020/21. Na temporada seguinte, a equipe de Munique teve de interromper suas atividades após 31 rodadas, no fim de março, devido a problemas financeiros. Em seguida, caiu até a Landesliga, sexta divisão.

Entre 2018 e 2022, Skeledzic trabalhou como auxiliar de Miroslav Klose na equipe sub-17 do Bayern de Munique e no centro de formação de jovens atletas do clube com mais títulos da Alemanha. Mais tarde, acompanhou Klose em sua primeira experiência como técnico principal, no SCR Altach, na Áustria. Desde o fim de março, é técnico do Türkgücü München.