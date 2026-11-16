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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images
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21 dias sem piedade: Barcelona entra em um túnel assustador de jogos, e Flick está no olho do furacão

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O Barcelona entra em uma fase congestionada da temporada, com uma série de jogos seguidos em mais de uma frente. O calendário dá a Hansi Flick e a seus jogadores apenas curtos intervalos para respirar, em meio a desafios físicos e técnicos cada vez mais difíceis, já que a equipe continua sofrendo com as lesões.

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O time catalão inicia essa maratona no próximo domingo, quando recebe o Villarreal no "Spotify Camp Nou", pela 13ª rodada de LaLiga, antes de viajar ao Azerbaijão para enfrentar o Sabah Baku na quarta-feira, 25 de novembro, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

A viagem ao Azerbaijão é a mais longa do Barcelona fora de casa no ano atual, o que acrescenta uma carga física aos jogadores. Depois, a equipe volta a LaLiga para enfrentar o Deportivo La Coruña em 29 de novembro, no terceiro jogo em uma única semana e o segundo seguido como visitante.

Dezembro dobra a pressão sobre Flick

Os testes não param por aí. O Barcelona abre o mês de dezembro com um duelo de peso contra o Atlético de Madrid, em 2 de dezembro, no Camp Nou, em partida antecipada da 23ª rodada de LaLiga, por causa dos compromissos da Supercopa da Espanha, marcada para fevereiro de 2027.

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Após 3 dias, a equipe recebe o Celta de Vigo em 5 de dezembro, antes de encarar o Manchester City em um aguardado duelo europeu no dia 8 do mesmo mês, pela sexta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

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O Barcelona encerra a sequência de sete jogos em 21 dias diante do Málaga, fora de casa, em 12 ou 13 de dezembro, em partida cujo horário ainda não foi definido oficialmente.

Copa do Rei e Real Sociedad antes do fim do ano

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Após o fim dessa maratona, os comandados de Flick não terão um longo período de descanso, já que farão a estreia na Copa do Rei entre 15 e 17 de dezembro, pelos 16 avos de final, contra um adversário ainda não definido.

Já a última parada do Barcelona em 2026 será contra a Real Sociedad, no Camp Nou, em 19 ou 20 de dezembro, por LaLiga.

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Com isso, o time catalão terá 9 jogos em 29 dias, incluindo duelos fortes contra Atlético de Madrid, Manchester City e Villarreal, além de seus compromissos nacionais e europeus. É um período que pode exigir de Flick uma gestão cuidadosa do desgaste de seus jogadores, sobretudo diante das opções limitadas por causa das lesões.