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FIFA World Cup 2026 Previews(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

20 especialistas alertam: a FIFA coloca em risco a segurança dos jogadores... e 3 minutos não são suficientes

México x África do Sul
México
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Estados Unidos da América x Paraguai
Estados Unidos da América
Paraguai
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EUA
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A Copa do Mundo será disputada em clima quente

Um grupo de cientistas renomados alertou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) de que as medidas de segurança atuais relacionadas ao calor durante a Copa do Mundo de 2026 são “insuficientes” e podem expor os jogadores ao risco de sofrerem lesões graves, segundo a BBC.

Em uma carta aberta, especialistas internacionais nas áreas de saúde, clima e desempenho esportivo afirmaram que as diretrizes da FIFA não estão alinhadas com os dados científicos atuais e “não se justificam”.

Os cientistas exigiram que a FIFA aplique medidas de proteção mais rigorosas, incluindo períodos de resfriamento mais longos e a introdução de protocolos mais claros para adiar ou suspender partidas em condições climáticas extremas.

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Espera-se que o calor intenso represente um problema no torneio, que será realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, já que os pesquisadores alertaram que as temperaturas, em 14 dos 16 estádios utilizados na Copa do Mundo, podem ultrapassar níveis perigosos.

Em partes do sul dos Estados Unidos e do norte do México, as temperaturas máximas durante o dia costumam oscilar entre 30 e 35 °C, podendo chegar a 40 °C durante períodos de calor intenso.

Entre os 20 especialistas que assinaram a carta, encontram-se acadêmicos renomados do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e da Europa.

Os especialistas exigem que a FIFA realize reformas urgentes, incluindo:

- Adiar ou adiar os jogos quando a temperatura no índice WBGT ultrapassar 28 °C.

- Intervalos de descanso mais longos para resfriamento, com duração mínima de 6 minutos.

- Melhoria das instalações de refrigeração para os jogadores.

- Atualizações regulares das diretrizes com base nos estudos científicos mais recentes.

“3 minutos não são suficientes”

Andrew Sims, diretor do New Weather Institute, que coordenou a carta aberta à FIFA, disse à “BBC Sport”: “Estamos preocupados que a FIFA esteja agindo de forma imprudente no que diz respeito à saúde e segurança dos jogadores”.

Por sua vez, o professor Douglas Casa, da Universidade de Connecticut, um dos signatários da carta, considera que grande parte das diretrizes atuais da FIFA está longe de ser ideal: “Os intervalos em cada tempo devem ter mais de 3 minutos... Pelo menos 5 minutos por intervalo, e de preferência 6 minutos.”

Ele acrescentou: “Esperamos que esta carta aberta convença a FIFA a atualizar as diretrizes relacionadas à temperatura antes da Copa do Mundo”.

Por outro lado, a Federação Internacional de Futebol afirmou que está “comprometida com a proteção da saúde e da segurança dos jogadores, árbitros, torcedores, voluntários e funcionários”, e que os riscos relacionados ao clima estão sendo avaliados durante o planejamento do torneio.



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