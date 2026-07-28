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Chelsea FC Open Training SessionGetty Images Sport

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19 minutos bastam: Alonso mostra o cartão vermelho cedo aos craques do Chelsea

Chelsea x Western Sydney Wanderers FC
Chelsea
Western Sydney Wanderers FC
Amistosos de clubes
X. Alonso
O. Kellyman
England
Austrália
Espanha

O treinador espanhol impõe sua personalidade

Xabi Alonso, técnico do Chelsea, decidiu substituir um de seus jogadores após apenas 19 minutos de sua entrada como reserva em um amistoso disputado nesta terça-feira, antes do início da temporada.

O novo treinador do Chelsea está conhecendo seu elenco durante uma turnê de preparação para a temporada na Austrália e na Ásia, e começou sua excursão com um amistoso diante do Western Sydney Wanderers, que terminou com vitória do Chelsea por 6 a 4.

O Chelsea entrou no segundo tempo empatado com o Western Sydney por 2 a 2, e Alonso tomou a decisão de colocar em campo Omari Kellyman, de 20 anos, no lugar de Rayan Kaboma-Makoun antes do início da etapa final.

Mas Kellyman resistiu apenas 19 minutos antes de ser substituído pelo talentoso jogador brasileiro Estêvão, de acordo com o que noticiou o jornal "The Sun".

O meia-atacante juntou-se ao Chelsea vindo do Aston Villa em 2024 por uma quantia de 19 milhões de libras esterlinas.

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No entanto, sua primeira temporada afundou em lesões no tornozelo e nos tendões do joelho, o que o afastou dos planos do antigo técnico Enzo Maresca.

Kellyman passou a última temporada por empréstimo no Cardiff City, na segunda divisão inglesa, onde impressionou a todos ao marcar 11 gols em 36 partidas.

Mas, se o seu pouco tempo em campo for um indício de algo, Kellyman enfrenta mais uma batalha para provar seu valor sob o comando de Alonso.


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