Xabi Alonso, técnico do Chelsea, decidiu substituir um de seus jogadores após apenas 19 minutos de sua entrada como reserva em um amistoso disputado nesta terça-feira, antes do início da temporada.

O novo treinador do Chelsea está conhecendo seu elenco durante uma turnê de preparação para a temporada na Austrália e na Ásia, e começou sua excursão com um amistoso diante do Western Sydney Wanderers, que terminou com vitória do Chelsea por 6 a 4.

O Chelsea entrou no segundo tempo empatado com o Western Sydney por 2 a 2, e Alonso tomou a decisão de colocar em campo Omari Kellyman, de 20 anos, no lugar de Rayan Kaboma-Makoun antes do início da etapa final.

Mas Kellyman resistiu apenas 19 minutos antes de ser substituído pelo talentoso jogador brasileiro Estêvão, de acordo com o que noticiou o jornal "The Sun".

O meia-atacante juntou-se ao Chelsea vindo do Aston Villa em 2024 por uma quantia de 19 milhões de libras esterlinas.

No entanto, sua primeira temporada afundou em lesões no tornozelo e nos tendões do joelho, o que o afastou dos planos do antigo técnico Enzo Maresca.

Kellyman passou a última temporada por empréstimo no Cardiff City, na segunda divisão inglesa, onde impressionou a todos ao marcar 11 gols em 36 partidas.

Mas, se o seu pouco tempo em campo for um indício de algo, Kellyman enfrenta mais uma batalha para provar seu valor sob o comando de Alonso.



