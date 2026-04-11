1860 Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do TSV ao vivo pela TV e por livestream?

O TSV 1860 München é um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão e possui uma longa história na Bundesliga. Após uma fase de declínio esportivo, os Leões de Munique chegaram à 3.ª Liga, mas continuam a exercer grande influência – sobretudo graças à sua localização, com o lendário estádio em Giesing, e a uma torcida excepcionalmente fiel.

Descubra no SPOX qual emissora transmitirá os jogos do 1860.

1860 München, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do TSV ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao 1860 München na 3ª Divisão pela TV e ao vivo

Os Leões de Munique já estão na 3ª Divisão há alguns anos. Assim, os detalhes da transmissão também se aplicam ao time de Giesing. Em termos de direitos, a competição está sob a responsabilidade da MagentaSport até a temporada 2026/27, inclusive. O provedor de streaming da Telekom transmite todos os jogos da competição.

Além disso, alguns jogos selecionados da 3ª Divisão são transmitidos pela televisão pública da respectiva região. Assim, sempre que os jogos em casa do Münchner Löwen forem transmitidos ao vivo, a Bayrische Rundfunk (BR) é a responsável pela transmissão. No caso de transmissões de jogos fora de casa, geralmente outras emissoras regionais são as responsáveis. Vocês podem consultar as informações específicas nos sites oficiais das emissoras.

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