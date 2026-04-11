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TSV 1860 MünchenGetty Images

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1860 Munique, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do TSV ao vivo pela TV e por livestream?

1860 Munich
3. Liga

O tradicional clube 1860 München continua a cativar os fãs de futebol. Além das partidas do dia a dia na 3ª Divisão, o time de Giesing costuma participar frequentemente da Copa da Alemanha. No SPOX, você fica por dentro de tudo sobre a transmissão dos Löwen.

O TSV 1860 München é um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão e possui uma longa história na Bundesliga. Após uma fase de declínio esportivo, os Leões de Munique chegaram à 3.ª Liga, mas continuam a exercer grande influência – sobretudo graças à sua localização, com o lendário estádio em Giesing, e a uma torcida excepcionalmente fiel.

Descubra no SPOX qual emissora transmitirá os jogos do 1860.

1860 München, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos do TSV ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao 1860 München na 3ª Divisão pela TV e ao vivo

Os Leões de Munique já estão na 3ª Divisão há alguns anos. Assim, os detalhes da transmissão também se aplicam ao time de Giesing. Em termos de direitos, a competição está sob a responsabilidade da MagentaSport até a temporada 2026/27, inclusive. O provedor de streaming da Telekom transmite todos os jogos da competição.

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Além disso, alguns jogos selecionados da 3ª Divisão são transmitidos pela televisão pública da respectiva região. Assim, sempre que os jogos em casa do Münchner Löwen forem transmitidos ao vivo, a Bayrische Rundfunk (BR) é a responsável pela transmissão. No caso de transmissões de jogos fora de casa, geralmente outras emissoras regionais são as responsáveis. Vocês podem consultar as informações específicas nos sites oficiais das emissoras.

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3. Liga
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1860 München, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do TSV ao vivo na TV e por livestream? Perfil do clube

Fundação17 de maio de 1860
Títulos de campeão1
Títulos de copa2
Títulos da Liga dos Campeões/
Jogador com mais partidas disputadasManfred Wagner (328)
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