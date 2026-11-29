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Raphinha deixou de ser apenas um ponta que cria chances e oferece soluções ofensivas ao Barcelona. Os gols em sequência o transformaram em um forte concorrente pela posição de centroavante, e ele está convencido de que tirá-lo dessa função não será tarefa fácil, diante da impressionante marca que alcançou: 18 gols no Campeonato Espanhol depois de apenas 14 rodadas.

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Em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Sport” após o hat-trick contra o Deportivo La Coruña, o astro brasileiro afirmou que atuar como centroavante lhe dá ainda mais prazer em marcar gols. Segundo ele, as coisas estão indo muito bem, o que o deixa feliz nessa função.

Ao mesmo tempo, admitiu que não marcar afeta seu humor, já que deixa o campo mais irritado do que o normal quando não balança as redes. Ainda assim, ressaltou que a vitória do time continua sendo sempre a prioridade e que está disposto a ajudar de qualquer maneira.

O brasileiro não escondeu a confiança em sua capacidade de manter a posição no ataque, mas também não ignorou a presença de bons atacantes no elenco. Em seguida, associou a dificuldade de tirá-lo da função aos números que vem apresentando, em um recado que mostra o tamanho da concorrência no setor ofensivo do Barcelona.

Questionado sobre quem poderia tirá-lo da posição de camisa “9”, respondeu: “Temos bons atacantes, de fato, mas eu marquei muitos gols agora, então é complicado”.

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Movimentação sem a bola: Raphinha revela o segredo do seu perigo

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Raphinha não falou apenas dos gols. Ele também comentou sua movimentação sem a bola, explicando que ela não serve só para receber o passe, mas também ajuda a abrir espaços para os companheiros, principalmente os meio-campistas.

Ele disse que está sempre se movimentando em busca da bola, mas sabe que os dois zagueiros muitas vezes o acompanham, o que abre espaço para os meio-campistas avançarem e aproveitarem. Acrescentou que entende quando a bola não chega até ele em alguns lances, porque há um companheiro em melhor posição, e garantiu que seu objetivo é sempre colocar o time nas melhores condições possíveis para seguir jogando.

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O clássico não abalou a confiança, e o Atlético é um teste que não admite descuidos

Raphinha também falou sobre a derrota do Barcelona para o Real Madrid no clássico, garantindo que ela não afetou a confiança dos jogadores nem mudou os objetivos do time na temporada.

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Ele explicou que a derrota significa apenas a perda de 3 pontos e que não se pode permitir que ela atrapalhe a trajetória da equipe ou coloque em dúvida o trabalho realizado, lembrando que o Barcelona fez boas partidas até mesmo em alguns jogos que terminaram em derrota.

O atacante destacou a importância de manter a confiança e a entrega em campo. Para ele, os jogadores não podem controlar o resultado final, mas têm a capacidade de controlar o esforço e o desempenho, algo em que, na sua avaliação, o time vem se saindo bem.

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Ele afirmou ainda que a temporada tem fases de alto nível e outras de rendimento inferior, mas que o necessário é seguir trabalhando, sem permitir que os resultados negativos afetem a mentalidade do grupo.

Sobre o duelo contra o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, Raphinha alertou para a dificuldade do confronto, mesmo que a vitória dê ao Barcelona uma vantagem extra na briga pelo título. Ele lembrou que a temporada ainda é longa e que o título não será decidido antes de abril ou maio, já que ainda há muitos pontos em disputa.

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Acrescentou que o time não vai se sentir tranquilo até garantir a conquista e que, pelo contrário, precisa estar ainda mais atento, porque todos os adversários vão tentar derrubar o líder, e não se pode dar a eles a chance de comemorar um tropeço do Barcelona e a perda de pontos.

Por fim, afirmou que o Barcelona conhece a força do Atlético de Madrid, mas conta com uma vantagem extra ao jogar diante de sua torcida, e destacou que os dias até a partida darão aos jogadores a oportunidade de descansar e se preparar.