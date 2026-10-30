Essa não foi a primeira vez que o Al Ahli sofreu uma derrota por seis gols no clássico menor contra o rival tradicional Al Shabab, já que isso havia se repetido 18 anos antes.

O Al Shabab venceu o Al Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

Durante a partida, a conta do Al Shabab na rede "X" publicou uma foto da torcida do Al Ahli deixando o estádio apesar de a bola ainda estar rolando, diante da pesada derrota, comentando de forma irônica: "Desta vez a retirada foi cedo".

A conta do clube da capital também escreveu após o fim da partida: "Abrimos o livro e registramos uma nova goleada por seis, mil parabéns pela vitória mais fácil, Leões".

A conta do Al Shabab faz referência à pesada derrota que impôs ao Al Ahli 18 anos antes, mais precisamente no dia 18 de abril de 2008, na ida das quartas de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

Apesar de o Al Ahli ter saído na frente cedo, aos 18 minutos, com Mohamed Masaad, o Al Shabab respondeu marcando 6 gols, entre eles dois do atacante Nasser Al Shamrani, e um gol de cada: Faisal Al Sultan, Camacho, Hassan Moaz e Juan Manuel Martínez.

Segundo o jornal saudita "Al Riyadiah", o árbitro encerrou a partida 10 minutos antes do fim do tempo regulamentar, sob o argumento de que o número legal de jogadores do Al Ahli não estava completo, devido ao fato de um grande número deles ter sofrido lesões diversas.

No entanto, alguns dirigentes do Al Ahli foram vistos pedindo aos jogadores da equipe que caíssem ao chão, para que o número de jogadores disponíveis ficasse abaixo do mínimo legal (7), e a partida terminasse por abandono e com derrota por 3 a 0 em vez de 6 a 1.

De acordo com relatos da imprensa, a Federação Saudita de Futebol se recusou a considerar o Al Ahli derrotado por 3 a 0, e decidiu manter sua derrota com o placar de 6 a 1, fazendo com que esse resultado permanecesse como o maior histórico nas partidas entre as duas equipes.

O curioso é que a partida de volta da mesma fase foi disputada entre as duas equipes cerca de 9 dias depois, mais precisamente no dia 27 de abril de 2008, e terminou com vitória do Al Shabab também, mas pelo placar de 3 a 1.

Vale lembrar que a última derrota do Al Ahli para o Al Shabab é a maior na história de suas participações na Roshn Saudi League, superando a derrota por 6 a 2 para o Al Ettifaq, na sexta rodada da temporada 2018-2019.