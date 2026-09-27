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173 minutos revelam a verdade: o Real Betis acertou ao desistir da "contratação de Amrabat"?

Ajax x NEC Nijmegen
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Bétis x Osasuna
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S. Amrabat
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Transferiu-se para o Ajax no verão

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, neste domingo, que o Real Betis estava certo em sua decisão sobre o marroquino Sofyan Amrabat, jogador do Ajax, da Holanda.

Amrabat atuou na temporada passada com a camisa do Real Betis, emprestado pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de se transferir para o Ajax no verão passado.

Sofyan disputou 4 partidas pelo Ajax, sendo apenas uma como titular, com um total de 173 minutos em campo.

O jornal "AS" afirmou que Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, queria trazer Amrabat de volta no verão passado, mas o clube se recusou a romper o teto salarial para concretizar o negócio e, no fim, o jogador marroquino assinou com o Ajax.

E acrescentou: "Os torcedores do Real Betis viram um meio-campista de destaque escapar de suas mãos, um jogador que foi peça fundamental na temporada passada".

O jornal prosseguiu: "Ainda assim, o astro marroquino não conseguiu se adaptar ao Ajax de Amsterdã até o momento, e demonstrou uma queda em seu rendimento".

E completou: "Sofyan só começou como titular pelo Ajax uma única vez, com uma média de aproximadamente 25 minutos nas outras partidas, sem se firmar no time titular".

E concluiu: "Por isso, o tempo comprovou que o Betis tinha razão ao decidir não concretizar a contratação de Amrabat, que ainda não se estabeleceu por completo".

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