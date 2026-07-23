150 quilos, nada menos! Dois campeões mundiais espanhóis recebem um prêmio bizarro após a vitória na Copa do Mundo

Após o retorno do Mundial na América do Norte, os dois meio-campistas foram recebidos na prefeitura de sua cidade natal. O município, com cerca de 40 mil habitantes, localizado no sul da Espanha, é conhecido em todo o país pelo cultivo da variedade de tomate especialmente doce chamada Bombon Colorao. Para homenagear as conquistas esportivas dos filhos da cidade, as autoridades locais recorreram a um gesto tradicional.

Os dois tiveram que subir em uma balança de pessoas diante dos presentes para determinar o peso exato. Para o meio-campista do FC Barcelona, Gavi, a medição indicou um peso de 68 quilos. Ruiz, jogador do PSG, registrou 84 quilos na balança. No total, a prefeitura entregou aos dois profissionais cerca de 150 quilos da especialidade local à base de vegetais.

O prefeito Juan Manuel Valle destacou, durante a recepção, a importância desses ícones esportivos para a região: “São jogadores muito queridos, que elevaram o prestígio da cidade a um novo patamar. Nenhum outro município pode se orgulhar de ter três campeões mundiais.”

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Prêmio curioso da Copa do Mundo para Gavi e Fabián Ruiz

Com isso, o prefeito aludiu a outra particularidade da pequena cidade andaluza: já em 2010, Jesús Navas havia conquistado o título da Copa do Mundo na África do Sul com a seleção espanhola, após uma vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Holanda. Navas, que jogou pelo Sevilla FC por 14 anos, também é natural de Los Palacios y Villafranca.

A entrega dos tomates não foi a única homenagem prestada pelo município. Para consolidar de forma duradoura o lugar dos dois profissionais na história esportiva local, a Câmara Municipal decidiu ainda renomear dois campos de futebol da cidade. A partir de agora, eles levam oficialmente os nomes de Gavi e Fabián Ruiz.

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Gavi comemorou o título da Copa do Mundo com a bandeira da Andaluzia

Gavi já havia demonstrado seu apego à região natal logo após o apito final da final. Na entrega oficial do troféu, o jogador de 21 anos carregava a bandeira verde e branca da Andaluzia sobre os ombros.

Após o triunfo, o meio-campista falou com emoção sobre sua trajetória: “Que ninguém me tire desse sonho, o sonho de um menino de Los Palacios que, enquanto brincava na praça da vila, imaginava que um dia ganharia a Copa do Mundo com seu país…”