O espanhol Carlos Alcaraz seguiu firme na defesa de seu título no Aberto dos Estados Unidos de tênis, após conquistar uma vitória merecida sobre o norte-americano Tommy Paul por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-4, garantindo sua vaga nas quartas de final.

Alcaraz, apontado como um dos principais favoritos ao título, não encontrou grande dificuldade para decidir o confronto diante de Paul, número 21 do mundo, depois de impor seu estilo ofensivo e dominar os momentos decisivos, alcançando sua quarta vitória consecutiva no torneio e mantendo com solidez sua caminhada no último dos quatro Grand Slams deste ano.

O primeiro set teve forte disputa, já que Paul conseguiu representar um perigo real ao saque de Alcaraz, mas o espanhol esperou o momento certo e aproveitou a primeira oportunidade para quebrar o serviço do adversário, decidindo o set e se aproximando um passo da próxima fase.

No segundo set, Alcaraz manteve a pressão e conseguiu quebrar o saque de Paul novamente, antes que o norte-americano recuperasse a quebra após um erro de forehand do espanhol. Mas Alcaraz logo respondeu com uma terceira quebra, aproveitando seu brilho nas bolas de direita, para decidir o segundo set em meio aos gritos da torcida na quadra Arthur Ashe.

Paul tentou reagir no terceiro set, mas Alcaraz manteve sua superioridade, depois de abrir vantagem com uma quebra de saque logo cedo, e em seguida conseguiu manter seu serviço até o fim, encerrando a partida com três sets consecutivos e garantindo o passaporte para as quartas de final.

Essa vitória reforça a confiança de Alcaraz para prosseguir em sua caminhada rumo à manutenção de seu título em Nova York, especialmente porque o espanhol não perdeu nenhuma partida nos quatro Grand Slams depois de vencer os dois primeiros sets a seu favor.

Com esse triunfo, Alcaraz retorna às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez em 150 dias, seguindo em sua busca por um novo título nas quadras de Flushing Meadows.