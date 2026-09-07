15 minutos foram suficientes: Dani Olmo encanta a todos com uma aula de futebol no reduto do Valencia

Dani Olmo, estrela do Barcelona, roubou a cena na vitória de sua equipe sobre o Valencia, por 5 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, apesar de sua curta participação.

Olmo entrou em campo por apenas quinze minutos na partida de ontem, mas deixou uma marca clara que contribuiu fortemente para a grande vitória.

O jornal "AS" afirmou que Olmo é o exemplo do jogador guerreiro que busca sempre se provar e garantir um lugar na equipe titular.

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Flick elogiou o que ele fez em Mestalla ontem. Em vez de "passear" pelo campo depois de definido o resultado (0 a 3), ele deu duas assistências num piscar de olhos.

No quarto gol, ele se entrosou com Pedri, com quem tem grande sintonia. E no quinto gol, driblou todo mundo até encontrar Lamine, que marcou com facilidade, dando duas assistências em apenas 5 minutos.

O que Olmo apresentou representa uma daquelas atuações fulminantes que não rendem pontos por esforço físico, mas que os treinadores valorizam pelo seu valor didático para a equipe. O campeão do mundo se empenha ao máximo para ampliar a vantagem.

Olmo jogou apenas 131 minutos nesta temporada, um número reduzido sem dúvida. Mas sua experiência acumulada lhe permite ter paciência. Sua posição já está consolidada nesta fase. A temporada é longa, e os momentos de brilho virão.

O Barcelona desta temporada é ambicioso, e Olmo é ambicioso, e como em muitas vezes anteriores, ele precisa estar pronto.

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