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15 milhões de euros não bastam? Benfica fecha as portas para o Al-Ittihad

Mercado da bola
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Benfica
L. Barreiro
Arábia Saudita
Portugal
Luxemburgo

O clube saudita Al Ittihad segue ativo no mercado de transferências de verão em busca de reforçar suas opções no meio-campo antes do fechamento da janela, num momento em que a equipe procura fortalecer seu elenco com peças capazes de acrescentar novas soluções ao time na próxima fase.

Nesse contexto, o Al Ittihad procurou o português Benfica para consultar a possibilidade de contratar o meio-campista Leandro Barreiro, segundo informou o jornal português "Record" nesta segunda-feira.

O Record afirmou: "O Al Ittihad apresentou uma proposta para contratar Leandro Barreiro, mas a oferta foi recusada".

E prosseguiu: "O clube saudita estava disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador internacional luxemburguês, que foi titular no início desta temporada. Resta ver se (o Al Ittihad) tentará novamente".

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Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

O jornal disse que o diretor técnico do Al Ittihad, Jens Fissing, já foi, no passado, auxiliar do ex-técnico do Benfica Roger Schmidt, que esteve por trás da contratação de Barreiro pelo clube português.

E concluiu: "O diretor técnico do Al Ittihad, Jens Fissing, deseja contratar o meio-campista do Benfica, mas a diretoria do clube (português), comandada por Rui Costa, não vai facilitar sua saída".

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