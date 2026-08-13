140 milhões de euros ou permanência: Chelsea deve estabelecer prazo para Enzo Fernández

Como The Athletic informa, os Blues estabeleceram um prazo. Segundo a publicação, um clube teria de apresentar até sexta-feira, às 18h, uma oferta no valor equivalente a 140 milhões de euros para tirar o argentino de Londres.

Principalmente o Manchester City tem sido apontado como interessado de forma concreta em Fernandez. Ao que tudo indica, os Skyblues procuram outro meio-campista criativo apesar da contratação de Elliot Anderson por 135 milhões de euros. Ainda mais porque Rodri, um pilar da equipe há anos, pode deixar o clube.

O campeão mundial e europeu com a Espanha vem sendo fortemente ligado ao Barcelona, depois que o jogador de 30 anos recusou recentemente o Real Madrid de forma surpreendente. Fernandez não seria exatamente um substituto direto de Rodri, mas sem dúvida dispõe de grande qualidade. Isso também é de conhecimento do técnico do City, Enzo Maresca, que no verão assumiu os sucessores de Pep Guardiola e antes havia passado um ano e meio à beira do campo do Chelsea. Ainda assim, o jogador de 25 anos também é considerado candidato nos Merengues.

Enzo Fernandez: quão bons são seus números no Chelsea?

Fernandez havia trocado o Benfica por Stamford Bridge em janeiro de 2023 por cerca de 121 milhões de euros. Desde então, entrou em campo 169 vezes pelo Chelsea, em parte também como capitão. No total, participou de 61 gols. Na temporada passada, Fernandez convenceu apesar de um contexto turbulento, com 16 gols e nove assistências.

Ainda assim, Fernandez também gerou ruído extracampo. Por causa de declarações públicas sobre seu futuro após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o PSG, ele chegou até a ser suspenso temporariamente. Alguns dias depois, em declarações à imprensa argentina, destacou que gostaria de viver em Madri caso deixasse Londres, porque a cidade o faz lembrar de Buenos Aires.

Enquanto isso, o elenco do Chelsea está inchado. No contexto de uma ofensiva de transferências parcialmente estranha sob o novo treinador Xabi Alonso e do retorno de vários jogadores emprestados, mais de 20 atletas estariam na lista de dispensa dos Blues, que por sua vez se reforçaram com nomes de peso. Também no meio-campo. Além do veterano Jordan Henderson (sem custos de transferência), a contratação de Morgan Rogers junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros se tornou a quinta transferência mais cara da história do futebol.

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