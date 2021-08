13 x 3: esse é o placar para o Flamengo nos últimos cinco jogos contra o Corinthians em Itaquera

Nas últimas cinco vezes que o Corinthians recebeu o Flamengo na Neo Química Arena, o time carioca ganhou quatro vezes, além de um empate

O Flamengo conquistou mais um grande resultado sob o comando de Renato Gaúcho. Neste domingo, a equipe carioca dominou o Corinthians na Neo Química Arena e triunfou pelo placar de 3 a 1. Éverton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique marcaram para os visitantes, enquanto Vitinho descontou para o alvinegro. O resultado amplia o retrospecto positivo do Flamengo jogando na casa do rival em Itaquera recentemente.

Nas últimas cinco vezes que o Corinthians recebeu o Flamengo na Neo Química Arena, o time carioca ganhou quatro vezes, além de um empate. O domínio absoluto flamenguista também se reflete no saldo de gols. Os rubro-negros marcaram 13 vezes, sofrendo apenas três gols.

Na edição do Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo aplicou 5 a 1 sobre o Corinthians em Itaquera. Nos três duelos anteriores na Neo Química Arena, os times empataram em 1 a 1 pelo Brasileiro de 2019, e o Flamengo levou a melhor por 1 a 0 (Copa do Brasil de 2019) e 3 a 0 (Brasileiro de 2018).

O último resultado positivo do time paulista em casa diante do rival carioca foi em setembro de 2018. Na ocasião, o Corinthians venceu por 2 a 1, em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil.

Com o triunfo deste domingo, a equipe de Renato Gaúcho chegou aos 24 pontos na tabela, em quinto lugar.

O Corinthians permanece com 17 pontos, na décima posição.

Últimos cinco duelos entre as equipes na Neo Química Arena:

Corinthians 1 x 3 Flamengo

Corinthians 1 x 5 Flamengo

Corinthians 1 x 1 Flamengo

Corinthians 0 x 1 Flamengo

Corinthians 0 x 3 Flamengo