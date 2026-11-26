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O Bayern sofreu contra o OSC Lille sua primeira derrota na temporada. Os retornos trazem esperança, mas não resolvem o maior problema do time no momento. Ainda é cedo, porém, para temer pelos grandes objetivos da temporada.

Se o Bayern de Munique de novembro de 2026 fosse um lance, seria o gol contra de Aleksandar Pavlovic diante do OSC Lille. O chute de Ethan Mbappe bateu na trave e sobrou nos pés de Pavlovic, que, completamente surpreso, mandou a bola de forma desajeitada e sem controle para o próprio gol . Foi o lance decisivo para o 2 a 1 e simboliza perfeitamente a situação difícil do Bayern.

Durante semanas, o time de Munique resistiu a todos os obstáculos. A doença de Jamal Musiala, a morte do pai de Joshua Kimmich, o colapso de Vincent Kompany e sua ausência posterior, uma lesão atrás da outra. Em meio a tantas dificuldades, o Bayern conseguiu, por exemplo, uma impressionante vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid exatamente três semanas atrás. Hoje, ela parece pertencer a outra época.

Desde então, o time de Munique também perdeu o capitão Manuel Neuer e seus dois melhores atacantes, Harry Kane e Michael Olise. Nada disso por culpa própria. Já os dirigentes mais poderosos do clube abriram, por iniciativa própria, uma frente de conflito desnecessária com sua campanha pública contra Musiala. Tudo isso junto, ao que parece, foi demais.

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Na sexta-feira, contra o 1. FC Köln, candidato ao rebaixamento na Bundesliga, o Bayern não passou de um empate sem brilho em casa. Diante do Lille, sem alternativas, Kompany escalou talvez o time titular mais inusitado de sua passagem pelo Bayern: Pavlovic começou como meia-atacante, e Konrad Laimer, como centroavante. Depois de um primeiro tempo razoável, em que saiu na frente, a equipe desfalcada teve na segunda etapa uma atuação tão ruim como poucas vezes, ou talvez nunca, sob o comando de Kompany e sofreu sua primeira derrota na temporada . O que vem pela frente para o Bayern?

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O exemplo do PSG deve tranquilizar o Bayern

Antes de tudo, vem algo de que o time de Munique não precisava neste momento: muitos jogos em pouco tempo. O Bayern terá duas semanas seguidas com partidas no meio da semana. Desses compromissos, o único realmente decisivo é o confronto das oitavas de final da Copa da Alemanha, na próxima terça-feira, em casa, contra o Hertha BSC, líder da segunda divisão. Tropeços na Bundesliga e na Champions League nesta fase da temporada são incômodos, mas não passam disso. É melhor atravessar uma fase tão difícil agora do que na primavera europeia. Apesar da situação delicada, os grandes objetivos da temporada ainda não estão seriamente ameaçados.

Na Bundesliga, a distância para o líder Borussia Dortmund é de dois pontos, e o Bayern enfrentará adversários relativamente fáceis até a pausa de inverno. Na Champions League, também são dois pontos até o oitavo lugar, que garantiria a classificação direta para as oitavas de final. Antes do Natal, resta apenas um jogo em casa contra o Slavia Praga, penúltimo colocado. Depois, o time enfrenta o Manchester United fora e o Betis de Sevilha em casa. Com três vitórias, o Bayern chegaria a 17 pontos. Desde a introdução da fase de liga, 16 pontos sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros.

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Evitar os playoffs é, naturalmente, desejável. Mas, no fim das contas, disputá-los não precisa significar nada, como mostraram as duas últimas temporadas. O Paris Saint-Germain teve de jogar essa fase adicional nas duas ocasiões e acabou conquistando o título em ambas.

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Bayern: quem pode substituir Harry Kane no ataque?

Em termos de elenco, o alívio pode chegar em breve. Jamal Musiala entrou durante o jogo pela segunda vez em Lille, enquanto Luis Diaz voltou a atuar. No sábado, contra o Hamburgo, Michael Olise também pode voltar a integrar o elenco. Os três já devem ser opções para começar jogando na terça-feira, diante do Hertha.

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Mas nem mesmo esse trio de destaque resolve o maior problema do momento: a falta de um centroavante. Harry Kane, com uma ruptura da sindesmose, deve ficar fora até março. As duas melhores alternativas do elenco, Serge Gnabry e Ismael Saibari, também seguem afastadas por várias semanas. Improvisado no ataque, Laimer pressionou a saída de bola adversária com muita intensidade em Lille, mas não levou perigo ao gol. Tom Bischof e Lennart Karl não se destacaram como centroavantes contra o Köln. É possível que Kompany teste Olise ou Diaz na posição em breve.

Outra possibilidade natural seria dar uma chance à grande promessa Bastian Assomo. O jovem de 16 anos vem marcando gols em série: foram oito em três jogos pela seleção sub-17 da Alemanha, dois jogos seguidos com dois gols pela equipe reserva do Bayern na liga regional e, na quarta-feira, um gol e uma assistência na vitória do sub-19 sobre o Lille pela Youth League. Assomo já mostrou na preparação de verão que consegue acompanhar o time principal: disputou quatro partidas e marcou dois gols. Com 1,90 metro de altura, ele também garantiria presença física na área, diferentemente de todos os outros candidatos disponíveis no momento.

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A direção esportiva sempre justifica o elenco enxuto dizendo que, assim, os jogadores formados no clube recebem oportunidades mais cedo. Há um ano, foi dessa maneira que Lennart Karl se firmou aos 17 anos. Por que não testar agora o talentoso Assomo?

Bayern: Vincent Kompany quer "aproveitar a batalha"

Para não comprometer os objetivos da temporada, o Bayern precisa buscar no mercado de inverno um reserva experiente para Kane, pensando nos jogos bem mais difíceis que virão depois. Afinal, não há garantia alguma de que o atacante de 33 anos estará pronto para suportar a carga completa de jogos e voltará ao nível anterior assim que retornar, como previsto, em março. Gnabry e Saibari podem atuar na posição, mas não é onde rendem melhor.

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Apesar de todos os problemas, Kompany mostrou bastante tranquilidade ao analisar a derrota em Lille. Em vez de fazer críticas explícitas ou aumentar a pressão, tentou criar uma mentalidade positiva de reação. Na entrevista à DAZN, disse três vezes, praticamente com as mesmas palavras, que agora era preciso "aproveitar a batalha".

Além de aproveitar a batalha, encerrar as discussões sobre Musiala certamente ajudaria as chances de sucesso no curto prazo. O comunicado divulgado na manhã de quarta-feira foi um primeiro passo nesse sentido . Mas o vice-capitão Joshua Kimmich reacendeu a polêmica em Lille ao defender, compreensivelmente, seu companheiro de equipe e atacar a direção do clube. Kimmich classificou a forma como os dirigentes trataram Musiala como "absolutamente inaceitável e incompatível com o jeito do Bayern" . Resta saber se os dirigentes mais poderosos deixarão a declaração sem resposta.