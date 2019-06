13 charges das cenas mais marcantes da Champions League 2018/19; veja a retrospectiva

Considerada por alguns como a melhor edição da história recente, o torneio proporcionou fortes emoções aos fãs de futebol

A temporada atual da contou com vários momentos especiais e muita emoção e vive seu ato final na tarde desse sábado (1). Mas, que tal conferir como foi a competição e reviver as emoções em 13 charges?

Relembre os principais acontecimentos da competição, entre lances, gols e reações que marcaram o principal torneio de clubes da Europa.

1 - ROBERTO FIRMINO x

Num lance absolutamente azarado, Firmino levou uma dedada no olho do zagueiro Verthongen, do em um jogo da Premier League. A foto arrepia, dá aflição e assusta. O quão grave seria o problema? Felizmente não foi muito. Firmino tomou precauções, chegou a treinar de óculos e teve de ficar fora do time titular em um confronto chave com o PSG - , pela Champions.

2 a 2 no placar em um jogo tenso, que ameaçava os dois gigantes. Firmino entra e, aos 46 min do segundo tempo, corta o marcador para fazer um golaço. do , com direito a comemoração especial, em um dos momentos mais icônicos da atual edição.

2 - LUCAS MOURA x BARCELONA

Você ficou com os três gols do Lucas na semifinal na cabeça, né? Mas não custa lembrar que não foi o primeiro momento decisivo dele nessa Champions. Quando os Spurs estavam prestes a ser eliminado do grupo que ainda tinha Inter e FC , foi dele o gol salvador do Tottenham no finzinho do jogo, em pleno Camp Nou, que carimbou a vaga dos ingleses para o mata-mata. Era um presságio.

3 - DI MARÍA x PSG

O que foi essa resposta do Di Maria para a torcida do ? O PSG estava sem Neymar e Cavani, machucados, e contou com Di María no primeiro jogo contra os ingleses, em Old Trafford. Era o reencontro com o ex-time, que fez dele um dos jogadores mais caros do mundo mas só viu uma temporada frustrante do argentino.

Di Maria fez a jogada dos dois gols do 2 a 0 dos franceses, provocou a torcida diversas vezes e tirou onda no fim, fingindo beber a cerveja que os fãs do United tacaram em sua direção.

3 - DIEGO SIMEONE x JUVENTUS

A felicidade não durou muito, mas o gesto vai ficar pra sempre. E que gesto... Os "huevos" de Diego Simeone foram a imagem do 2 a 0 que o aplicou em casa na . Jogo perfeito, com CR7 irritado e dominado, e os espanhóis mostrando muita força. Tudo obra do treinador argentino.

Pena que...

4 - CRISTIANO RONALDO x ATLÉTICO DE MADRID

Cristiano Ronaldo estava do outro lado. A foto ainda é do jogo de Madri, quando o Atlético de Madrid ganhou por 2 a 0 e a torcida estava provocando. O português estava avisando que ele, sozinho, tinha cinco Champions. Em Turim, ele fez TRÊS e derrubou o time de Simeone da Champions League, em uma das primeiras viradas sensacionais dessa edição.

5 - DAVID NERES x REAL MADRID

Os brasileiros bagunçaram a "velha ordem". David Neres deixou sua marca contra a Juventus nas quartas de final com um golaço, mas ainda nas oitavas mostrou que não se intimidava por camisa alguma ao aplicar drible desconcertante em Dani Carvajal, do . O derrubou os dois poderosos e alcançou a semifinal, onde fez duelo inesquecível contra o Tottenham. Mas aí foi a vez de outro brasileiro - Lucas Moura - brilhar.

6 - BUFFON x MANCHESTER UNITED

Se o Di Maria comemorou no jogo de ida, a volta foi dura para esse veterano da imagem. O PSG tinha uma larga vantagem, mas foi eliminado pelo Manchester United com direito a falha marcante de Gianluigi Buffon. Foi o pior momento de uma temporada bastante esquisita para o goleiro italiano, que segue sem a sonhada conquista da Champions.

7 - NEYMAR x MANCHESTER UNITED

A vaga estava tão pertinho... Neymar estava machucado e sob pressão por ter passado o Carnaval no . Foi a Paris pra ver o PSG carimbar a vaga, de muletas, e acabou virando personagem da reação do United. A cara do brasileiro com o pênalti marcado pelo VAR, no finzinho do jogo, é impagável. Ele ainda perderia a linha no Instagram, levando um gancho da UEFA por isso.

8 - MESSI x MANCHESTER UNITED

Lionel Messi é conhecido pelo futebol bonito, mas seu visual não ficou muito belo no duelo contra o Manchester United​ em Old Trafford pelas quartas de final. O argentino foi atropelado por Smalling e ficou com o rosto sangrando e inchado. Mas o troco viria no Camp Nou.

9 - MESSI x LIVERPOOL

Lionel Messi ficou perto de estragar a festa do Liverpool na Champions League. O argentino fez gol de placa em cobrança de falta e garantiu o 3 a 0. O problema foi o que aconteceu em Anfield...

10 - GUARDIOLA x TOTTENHAM

O VAR salvou o Tottenham de ser eliminado injustamente e deixou o Guardiola assim... Faltou muito pouco para o arrancar a classificação no minuto final das quartas. Depois de um jogo intenso, com SETE gols, foi a revisão em vídeo, apontando um impedimento no início da jogada, que sacou o técnico espanhol de mais uma semifinal do torneio mais importante do mundo.

11 - DE LIGT x JUVENTUS

Não foi o baile do Santiago Bernabéu, mas uma SENHORA demonstração de força. O Ajax foi até Turim, subiu de cabeça lá no alto e, com autoridade, eliminou a @Juventus e Crisitano Ronaldo da Champions.

12 - ALEXANDER-ARNOLD x BARCELONA

A tacada de mestre que terminou de derrubar o Barcelona. O Liverpool já tinha saído do buraco do 3 a 0 contra e estava com a torcida toda em cima de Messi e companhia. Faltava o golpe final... Quando os catalães dormiram no ponto, Alexander-Arnold percebeu a brecha, bateu o escanteio rápido e encontrou Origi pronto pra matar o jogo. Um lance que nasceu clássico!

13 - LUCAS MOURA x AJAX

Foram muitas viradas nesta edição, várias delas no último minuto. Mas foi especial ver o Lucas Moura marcar três gols com a perna "ruim", levar o @spursofficial pra uma final inédita e viver seu grande momento de glória depois de todo o sofrimento dos tempo de PSG.