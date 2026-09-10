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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

13 anos de domínio: Bayern de Munique reforça seu número milagroso na Liga dos Campeões

Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões
Elversberg x Bayern de Munique
Elversberg
Bundesliga
Alemanha
Noruega

A tropa de Kompany atacou com força na estreia da caminhada europeia

O Bayern de Munique manteve seu domínio nas partidas europeias jogadas em casa, elevando a série invicta em seu estádio, seja na fase de grupos ou na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, para 39 jogos consecutivos.

Isso aconteceu após a goleada sobre o norueguês Bodø/Glimt (5 a 0), na noite de quinta-feira, na primeira rodada da fase de liga.

O Bayern havia entrado em campo com uma sequência sem derrotas, nas últimas 38 partidas em casa nesta fase, desde a derrota para o Manchester City por 3 a 2, em dezembro de 2013.

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Durante essa série, o clube bávaro conquistou 37 vitórias e dois empates, sem sofrer qualquer derrota, mantendo o recorde que se estende há 13 anos, segundo a rede de estatísticas "Squawka".

Jamal Musiala havia aberto o placar para o Bayern aos 47 minutos, antes de Harry Kane ampliar com o segundo gol de cabeça, aos 61 minutos, e então Alphonso Davies reforçar a vantagem dos donos da casa aos 77 minutos, com um forte chute de fora da área.

Michael Olise fechou a goleada do Bayern, marcando dois gols aos 83 e aos 90+2 minutos, com o time alemão conquistando uma grande vitória no início de sua campanha europeia e ocupando o segundo lugar após a primeira rodada, pelo saldo de gols, atrás do Paris Saint-Germain, campeão nas duas últimas edições.

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