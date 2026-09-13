Em uma noite em que o Arsenal parecia perto de manter sua sequência histórica de vitórias, Mikel Arteta se viu irritado apesar de o time ter saído com os três pontos. A vitória sobre o Sunderland por 2 a 0 não foi suficiente para acalmar o treinador dos Gunners, que considerou que sua equipe esteve prestes a pagar o preço por uma decisão de arbitragem capaz de mudar completamente a fisionomia da partida.

Ao longo de cerca de uma hora de jogo físico, intenso e emocionante, o Arsenal manteve sua consistência, antes de a partida entrar em momentos decisivos que duraram apenas 121 segundos, durante os quais os contornos do confronto quase se inverteram. Um pênalti para o Sunderland, seguido de uma defesa impressionante de David Raya, e logo em seguida um gol fulminante do reserva Bruno Guimarães, mudando a partida da possibilidade de tropeço para uma nova vitória dos Gunners.

Mas Arteta não viu na cena apenas mais uma vitória; viu um alerta grave relacionado ao que descreveu como a proteção do jogo, especialmente no que diz respeito aos choques dentro da área durante a execução dos escanteios.

121 segundos que viraram a partida

O momento decisivo veio quando o árbitro Jon Brooks marcou pênalti a favor do Sunderland, após uma falta cometida por Ezri Konsa contra Dan Ballard durante a execução de um dos escanteios. O jogo foi interrompido por alguns instantes, antes de Brooks apontar para a marca do pênalti, depois que tanto Ballard quanto Konsa caíram ao chão dentro da área.

Enzo Le Fée foi para a cobrança, e o Sunderland tinha diante de si uma oportunidade de ouro para abrir o placar e colocar o Arsenal sob enorme pressão, mas David Raya tinha outra opinião. O goleiro espanhol conseguiu desviar a trajetória da bola, que bateu na trave e tirou dos mandantes a chance de sair na frente em um dos momentos mais emocionantes da partida.

O Arsenal precisou de apenas cerca de dois minutos para punir o Sunderland pelo desperdício da oportunidade. Após apenas 121 segundos daquele momento decisivo, o reserva Bruno Guimarães disparou um chute forte que atravessou a defesa do Sunderland, antes de bater na parte inferior do travessão e morrer no fundo das redes, dando ao Arsenal o gol da vantagem no momento perfeito.

Depois do gol, o Arsenal conseguiu manter a vantagem, antes de sentenciar a partida com um segundo gol, deixando o nordeste da Inglaterra com três novos pontos e mantendo sua espetacular sequência de vitórias. O Arsenal chegou à nona vitória consecutiva na Premier League, alcançando um feito que não conquistava desde os dias da geração histórica conhecida como "o time invencível", na temporada 2003-2004.

Diante do valor desse número, a noite de Arteta deveria ter sido de comemoração absoluta, mas o técnico espanhol escolheu destacar outro aspecto da partida. Para Arteta, a questão não se resumia apenas ao pênalti que o Sunderland recebeu, mas ao que ele enxerga como um problema maior, que precisa ser tratado com firmeza para proteger o jogo.

Arteta dispara contra a decisão

Após a partida, Arteta não escondeu sua irritação, criticando duramente a marcação do pênalti e afirmando que o que aconteceu dentro da área não merecia a marcação de uma falta contra Konsa.

Arteta disse em declarações ao programa "Match of the Day", pela rede BBC: "Foi um movimento parecido com os arremessos do judô por parte do adversário. Ezri [Konsa] não fez nada; basta assistir ao lance".

E acrescentou: "Temos muitas câmeras e a tecnologia do árbitro de vídeo, e precisamos assumir a responsabilidade para proteger o jogo. Hoje, o jogo não foi protegido, e isso poderia ter nos custado a partida e o embalo que temos, algo extremamente perigoso".

Arteta considerava que a intervenção de Konsa não foi a verdadeira causa da queda de Ballard, apontando que o jogador do Sunderland parecia estar segurando o zagueiro do Arsenal durante o choque.

Ainda assim, o lance mostrou a existência de uma falta por parte de Konsa, o que levou o árbitro a marcar o pênalti, enquanto a tecnologia do árbitro de vídeo confirmou a decisão após a revisão.

Arteta: assisti ao lance 20 vezes

A irritação de Arteta não parou na crítica à decisão; ele afirmou que voltou a assistir ao lance repetidas vezes e não conseguiu entender o motivo que levou o árbitro a marcar o pênalti. E disse: "Isso nunca deveria acontecer, não é justo, e estou triste, muito triste, quanto a isso".

E acrescentou: "Estou expondo a questão publicamente e de forma clara porque o assunto diz respeito ao jogo como um todo, e não apenas ao Arsenal; isso não pode acontecer neste nível. É inaceitável. Assisti ao lance 20 vezes e não consigo entender o motivo da marcação do pênalti".

As declarações de Arteta revelam a dimensão do descontentamento sentido pelo técnico espanhol, especialmente porque a decisão veio em um momento em que o Arsenal buscava quebrar a resistência do Sunderland, e poderia ter dado aos mandantes uma enorme vantagem psicológica.

A irritação de Arteta surge em um momento em que a liga da Premier League e os árbitros tentam lidar de forma mais rigorosa com o fenômeno das trocas de agarrões e dos choques físicos intensos dentro da área durante a execução dos escanteios.

Esse tipo de choque havia gerado ampla polêmica na temporada passada, depois que as bolas paradas se transformaram em palco de repetidos embates físicos entre defensores e atacantes.

Os árbitros da Premier League receberam instruções claras nesta temporada sobre a necessidade de enfrentar com firmeza esses casos, na tentativa de reduzir o fenômeno da "luta livre" dentro das áreas.

Mas a partida entre Arsenal e Sunderland reabriu o debate novamente, depois que um pênalti foi marcado após um choque entre Konsa e Ballard, um lance que, na visão de Arteta, não merecia uma punição desse porte.