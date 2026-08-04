Como Sky informa, deve haver novas negociações entre o clube da Bundesliga e o Real Madrid para concretizar um acordo nas próximas horas.

Os merengues teriam o "objetivo claro" de que o marfinense faça seu exame médico o mais rápido possível e não viaje mais para o campo de treinamento do Leipzig. Neste momento, ele ainda não está na Áustria por motivo de doença.

O RB exige, portanto, 120 milhões de euros de taxa de transferência, mais bônus, pelos serviços da sensação da Bundesliga na temporada passada. Diomande, que era um ilustre desconhecido, havia se transferido apenas no verão de 2025 do Leganes para Leipzig por uma taxa de transferência surpreendentemente alta (20 milhões de euros), após apenas dez jogos oficiais, e deslanchou por lá com 13 gols e dez assistências em 36 partidas oficiais.

Diomande é muito cobiçado após apenas uma temporada na Bundesliga

Já no início do verão, teria havido grande interesse de vários grandes clubes no jogador da seleção marfinense. Liverpool, seu clube dos sonhos Paris Saint-Germain e até mesmo o Bayern de Munique teriam considerado a contratação do ponta. Agora, porém, quem deve vencer a disputa é o Real Madrid. Aos merengues também parece não importar que uma transferência possivelmente ainda possa ter desdobramentos.

Nos bastidores da negociação, há meses acontece uma disputa entre empresários em torno de Diomande. Tanto a agência Maxidel Management, que conduziu a transferência no verão passado de Leganes para o RBL, quanto os novos representantes de Diomande, da Roc Nation, se consideram com razão. A Maxidel Management, de fato, ainda se veria detentora dos direitos de transferência do jogador apesar da mudança e gostaria de lucrar com isso. Se o acordo entre Real e Leipzig for concretizado, a Fifa deverá investigar.





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Diretor esportivo do RB, Schäfer zomba de Fabrizio Romano

Mas ainda não chegou a esse ponto, como deixou claro o diretor executivo esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, à Sky. "Entendo que seja um tema quente, mas, em princípio, não quero comentar as conversas entre dois clubes", disse Schäfer: "Quando tivermos algo a anunciar, faremos isso. Um ou outro especialista em transferências já o classificou há sete ou dez dias como 'done' ou 'Here we go'. Mas simplesmente não é assim. Há muita coisa envolvida. Ainda não chegou a esse ponto."

Há cerca de uma semana, o jornalista de transferências Fabrizio Romano já havia classificado o negócio como "Done", informado sobre um acordo entre os dois clubes no valor de 100 milhões de euros e falado em um exame médico ainda naquela semana. Isso não aconteceu até hoje.

Agora, porém, o desfecho do negócio pode ganhar impulso final.



