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AFC Bournemouth v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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120 milhões de euros: 3 gigantes tentam roubar alvo do Barcelona

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O nome do jovem atacante francês Junior Kroupi voltou ao centro das atenções no mercado de transferências europeu, depois de ter recuperado o ritmo no Bournemouth após a lesão que o afastou dos gramados no início da temporada, renovando o interesse de vários gigantes do continente em sua contratação.

Segundo reportagem do jornal britânico "Mirror", o Arsenal monitora a evolução do jogador como preparação para uma tentativa de movimentação visando contratá-lo durante a janela de transferências de inverno em janeiro próximo, no âmbito do desejo de Mikel Arteta de reforçar suas opções ofensivas, enquanto o clube londrino prevê concorrência de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain pelo negócio.

Arsenal se movimenta, e Bayern e Paris entram na disputa

Arteta procura um atacante capaz de atuar em mais de uma posição no setor ofensivo, o que torna Kroupi uma opção adequada às ambições do treinador espanhol, especialmente depois de o jogador ter apresentado uma primeira temporada de destaque na Premier League, na qual marcou 13 gols em 33 partidas.

E o Arsenal não foi o único clube a acompanhar o atacante francês nos últimos meses, já que seu nome também foi associado ao interesse de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, e antes deles do Barcelona, com a entrada de outros clubes na lista de observadores, diante do potencial que demonstrou apesar da pouca idade.

Barcelona tentou duas vezes, e o Bournemouth recusou

O Barcelona havia colocado Kroupi em seus planos no verão passado, como opção alternativa ao argentino Julián Álvarez, que seguia sendo o principal alvo ofensivo do clube catalão.

O jornal francês "L'Équipe" revelou em julho passado que o Barcelona apresentou duas propostas pela contratação do jogador, cada uma delas inferior a 100 milhões de euros, mas o Bournemouth recusou as duas tentativas, mantendo a permanência de seu atacante, que havia chamado fortemente a atenção em sua primeira temporada na Premier League.

Reportagens da imprensa na época também indicaram que Kroupi estava entusiasmado com a ideia de se transferir para o Barcelona, especialmente porque uma foto antiga dele com a camisa do clube catalão se espalhou amplamente pelas redes sociais, coincidindo com notícias do interesse da diretoria de Joan Laporta em sua contratação.

120 milhões de euros: número que complica a missão

O valor financeiro aparenta ser um dos principais obstáculos para os clubes que desejam contratar o atacante francês, já que seu nome foi associado no verão passado ao Tottenham, em meio a reportagens que falaram de uma avaliação do Bournemouth de cerca de 120 milhões de euros.

Uma lesão no pé havia atrapalhado o início de temporada do jogador e o afastou dos gramados por um período, antes de ele retornar recentemente para atuar pelo Bournemouth, de modo que sua volta renovou o interesse dos grandes clubes e reabriu cedo o dossiê sobre seu futuro.

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