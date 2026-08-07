Segundo reportagem do jornal francês L'Equipe, o Liverpool planeja atualmente uma oferta de cerca de 115 milhões de euros por Barcola. No entanto, o PSG provavelmente rejeitaria de imediato uma megaoferta desse tipo.

O Sky Sports UK, por exemplo, informa que há diferenças significativas entre as expectativas de valores de Liverpool e Paris. Segundo apuração, os franceses só aceitariam liberar Barcola por uma taxa fixa de pelo menos 150 milhões de euros, com bônus ainda acrescidos a esse valor. O pacote total pelo ponta poderia então até chegar a cerca de 170 milhões de euros.

O PSG queria, na verdade, manter Barcola. Uma oferta do campeão da Liga dos Campeões para renovar antecipadamente o contrato, que vai até 2028, teria sido recusada em definitivo por Barcola recentemente. A principal motivação do francês seria sua situação esportiva. Embora Barcola esteja frequentemente entre os titulares sob o comando do técnico Luis Enrique, nos jogos mais importantes normalmente são Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia que recebem preferência pelos lados do ataque parisiense. No futuro, Barcola quer ser mais do que apenas um joker de luxo também nas partidas grandes e, por isso, estaria bastante aberto a uma transferência já neste verão, segundo a reportagem.

Bradley Barcola: Arsenal volta a ser concorrência mais forte para o Liverpool?

Enquanto isso, o PSG poderia conseguir o melhor preço por Barcola nesta janela de transferências, depois de tê-lo levado do Olympique Lyon para a capital em 2023. No entanto, como ainda restam dois anos de contrato, também não há pressão imediata para vendê-lo, motivo pelo qual o PSG pode pedir tão alto em termos de valor.

Getty Images

Para o Liverpool, Barcola seria o nome de peso para as pontas que o clube ainda quer contratar neste verão após a saída de Mohamed Salah. Além das exigências exorbitantes do PSG pela transferência, uma concorrência de peso também pode atrapalhar os Reds. O Arsenal também foi ligado a Barcola nos últimos meses. E, depois que uma potencial transferência espetacular foi descartada após a renovação de contrato de Vinicius Junior com o Real Madrid, o rival do Liverpool na Premier League pode possivelmente voltar a direcionar com mais força sua atenção a Barcola.

Em tempos mais recentes, o internacional francês também foi ligado aqui e ali ao Bayern de Munique. No entanto, é muito improvável que o campeão alemão desembolse tanto dinheiro por essa posição. Afinal, o Bayern também está muito bem servido em quantidade pelos lados com Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry e o reforço Ismael Saibari.