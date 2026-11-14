O jornal "Record" noticiou que os jogadores da seleção portuguesa entraram todos no gramado do estádio de Braga vestindo a camisa número 7, com o nome "Ronaldo" estampado.

Os jogadores titulares vestiram a camisa número 7 de Cristiano Ronaldo, em homenagem ao ex-capitão da seleção, e continuaram a usá-la mesmo após a execução do hino nacional português.

Com o início da partida, tudo voltou ao normal, e os jogadores da seleção portuguesa vestiram as camisas habituais da partida.

Ao mesmo tempo, o jornal "The Guardian" afirmou que Portugal fez uma mudança permanente no design da camisa número 7, em homenagem ao legado de Cristiano Ronaldo e para garantir que esse número ficasse para sempre ligado ao maior ícone do futebol na história do país.

A carreira de Ronaldo se estendeu por 23 anos, durante os quais disputou 246 partidas internacionais, nas quais marcou 146 gols, antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional no dia 5 de novembro deste ano, após um desentendimento com o treinador Jorge Jesus.

A última participação de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal foi no dia 24 de setembro passado, durante a vitória sobre o País de Gales por 1 a 0, em casa, na Liga das Nações da Europa.

Antes do confronto contra a Dinamarca na Liga das Nações da Europa, Portugal publicou, por meio de sua conta na plataforma X, um design novo e único para a icônica camisa número 7, com o objetivo de garantir a imortalização da versão que Ronaldo vestiu para sempre.

A pequena mudança feita no número 7 vem como um reconhecimento à carreira futebolística do astro português, durante a qual ele quebrou o recorde histórico de maior número de gols em seleções masculinas.

Ele também levou seu país a conquistar o primeiro título importante de sua história, quando foi campeão da Eurocopa em 2016, antes de acrescentar ao seu currículo dois títulos da Liga das Nações da Europa, em 2019 e 2025.

Cristiano Ronaldo vestiu a icônica camisa número 7 ao longo de 20 anos, durante uma carreira que se estendeu por 23 anos com a seleção portuguesa.

A seleção portuguesa escreveu, por meio de suas contas nas redes sociais: "Chegou a hora de surgir um novo número 7, porque há um número que ficará imortalizado para sempre".

A publicação incluía o emoji da cabra, numa referência à expressão "o maior de todos os tempos", expressão cuja sigla em inglês é GOAT.

A publicação também incluía um vídeo que mostra a adição de uma linha horizontal cortando o número 7, conforme a forma comum de escrever esse número na Europa, numa indicação de que os sucessores de Ronaldo herdarão esse pesado legado quando vestirem o mesmo número.