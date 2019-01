#10yearchallenge: Neymar, Pogba e craques do futebol se rendem à nova febre da internet

Nova brincadeira da internet atraiu figuras e tradicionais times do futebol

Os mais ligados nas redes sociais já perceberam qual é a nova brincadeira do momento, o #10yearchallenge. Com o intuito de colocar lado a lado uma foto tirada há 10 anos junto com uma atual, a nova febre do momento despertou o interesse em diversos craques que também resolveram encarar o desafio.

Além dos atletas como Neymar e Pogba, os times também estão participando da hashtag relembrando e antes e agora dos jogadores. Manchester City, Barcelona e Bayern de Munique fizeram alguns posts. Desta forma, a Goal separou as publicações para você conferir:

Para entrar na onda, o Barcelona preparou uma galeria com Gerard Piqué, Lionel Messi e Sergio Busquets.

O Manchester City também participou, o clube postou uma foto do zagueiro Vincent Kompany.

O Bayern aproveitou o momento para compartilhar o elenco de 2008-2009 com o atual.

Já o Atlético-MG relembrou quando Marques, atual diretor de futebol, era jogar do time.

Neymar, por sua vez, brincou com a aparência de antes. Na época, o craque ainda era jogador do Santos.

Pogba se divertiu com o post feito pelo Manchester United e compartilhou em sua rede social