Parece que o Arsenal enfrentará uma missão extremamente difícil caso deseje contratar Kenan Yildiz, estrela da Juventus, depois que o clube italiano definiu sua posição sobre o futuro do jogador diante do crescente interesse por parte do clube londrino, que busca um ponta-esquerda de alto nível antes do fechamento da janela de transferências de verão.

O Arsenal coloca o reforço de seu setor ofensivo no topo de suas prioridades, com o técnico Mikel Arteta buscando adicionar um jogador capaz de fazer a diferença e elevar a qualidade da equipe. No entanto, a Juventus parece disposta a fechar a porta a qualquer tentativa de contratação de Yildiz, mesmo que a oferta ultrapasse os 100 milhões de euros.

O clube londrino estava disposto a pagar cerca de 80 milhões de libras esterlinas para contratar Morgan Rogers, antes de sofrer um grande golpe depois que o Chelsea conseguiu fechar o negócio por 117 milhões de libras esterlinas.

Após o fracasso na negociação por Rogers, o interesse do Arsenal se voltou para Vinícius Júnior, especialmente depois que o jogador recusou uma oferta de renovação de contrato com o Real Madrid.

Arteta já havia mantido conversas diretas com os representantes da estrela brasileira, e Vinícius considerava seriamente a possibilidade de se transferir para o Arsenal, mas sua prioridade sempre foi continuar no Real Madrid, o que acabou culminando na assinatura de um novo contrato de seis anos com o clube espanhol.

Kenan Yildiz entra nos planos de Arteta

Com o encerramento do caso Vinícius, o Arsenal voltou a buscar outras opções, e o nome de Kenan Yildiz surgiu com força dentro dos planos do clube inglês.

Relatos da imprensa italiana revelaram que o Arsenal colocou a estrela da Juventus entre seus principais alvos, na tentativa de dar a Arteta uma grande contratação ofensiva antes do fim do período de transferências.

Yildiz é visto como um substituto adequado para Vinícius, dada sua capacidade de atuar na posição de ponta-esquerda, além da possibilidade de ser empregado como armador atrás do atacante, o que confere a Arteta grande flexibilidade tática.

Mas o principal problema reside na postura da Juventus, que não parece disposta a negociar a saída do jogador.

De acordo com uma atualização publicada pelo site "TEAMtalk", a Juventus recusou a oferta do Arsenal, afirmando que Yildiz é um jogador "intocável", e que o clube não deseja abrir mão dele, seja qual for o valor da proposta.

O relatório apontou que o Arsenal havia sondado a possibilidade de contratar o internacional turco durante o mês de junho passado, antes de renovar seu interesse com força no período atual.

A Juventus considera que Yildiz representa um dos elementos mais importantes de seu projeto futuro, e o clube busca construir a equipe em torno do jogador, tido como um dos maiores talentos de seu elenco e um de seus jogadores mais influentes.

Isso ocorre no âmbito do desejo da Juventus de recuperar seu prestígio e voltar a disputar títulos, considerando a permanência de Yildiz um passo essencial nesse projeto.

Novo contrato fortalece a posição da Juventus

A Juventus havia conseguido, em fevereiro passado, assegurar o futuro de Yildiz por meio da assinatura de um novo contrato com ele, que se estende por quatro anos, o que deu ao clube uma posição de negociação extremamente forte.

Diante dessa situação, o Arsenal precisará apresentar uma oferta que ultrapasse a barreira dos 100 milhões de euros por uma grande margem para que a Juventus cogite, ainda que em princípio, abrir a porta para a saída do jogador de 21 anos.

Parece que o clube italiano não enxerga Yildiz como um mero jogador que pode ser vendido para obter ganhos financeiros, mas sim como um dos pilares sobre os quais deseja construir seu projeto futuro.

Diante da dificuldade de conseguir a assinatura de Yildiz, o Arsenal possui uma série de alternativas, encabeçadas por Bradley Barcola, Nico Williams e Iliman Ndiaye.

O Arsenal já havia entrado em contato com os representantes de Barcola na tentativa de tirar o jogador do Liverpool, que conduz negociações para contratá-lo.

Mas o Paris Saint-Germain insiste em obter uma quantia enorme, que chega a 150 milhões de euros, ou seja, cerca de 128 milhões de libras esterlinas, para abrir mão do jogador francês.