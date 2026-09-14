O Barcelona deu os primeiros passos rumo à renovação do contrato do lateral espanhol Gerard Martín, diante da satisfação dentro do clube com a evolução e o nível do jogador no período recente, apesar de seu contrato atual se estender até o verão de 2028.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona planeja prolongar o contrato de Martín, elevando o valor da multa rescisória para 100 milhões de euros, além de melhorar seu salário e reforçar sua posição dentro do elenco, diante da confiança do técnico Hansi Flick em suas capacidades.

O jornalista Fabrizio Romano confirmou, nesta segunda-feira, que o Barcelona já iniciou contatos preliminares com Martín e seu agente, preparando o terreno para abrir o processo do novo contrato, sem que as negociações tenham chegado ainda à fase de reuniões oficiais entre as duas partes.

Romano esclareceu que o clube não vê necessidade de pressa em resolver a questão, especialmente porque o jogador se sente feliz no Barcelona, ao mesmo tempo em que o clube demonstra grande satisfação com seu nível e sua evolução desde que passou a ter uma oportunidade maior no time.

O Barcelona acredita que Martín não é do tipo que possa complicar as negociações, o que faz com que o clima de comunicação entre as duas partes seja tranquilo até o momento, com a existência de um desejo mútuo de continuar trabalhando juntos nos próximos anos.

A movimentação para renovar o contrato de Martín ocorre diante da convicção da diretoria do Barcelona quanto à sua evolução e à sua capacidade de apresentar níveis melhores no futuro, uma vez que considera que o jogador se tornou uma parte importante do projeto do time, o que faz da melhoria de seu contrato um dos assuntos colocados sobre a mesa do clube no próximo período.