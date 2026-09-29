O comitê organizador local da Copa da Ásia Arábia Saudita 2027 revelou que o reino está pronto para sediar o torneio, com o início da contagem regressiva de 100 dias para o começo das disputas no dia 7 de janeiro, que se estendem até 5 de fevereiro de 2027, na primeira edição do torneio realizada em solo saudita.

O comitê local esclareceu que os preparativos passaram da fase de planejamento para a fase de operação plena, no âmbito dos trabalhos em andamento para organizar a maior edição de todos os tempos da Copa da Ásia.





O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, declarou em pronunciamento oficial: "Com a aproximação da data da maior edição da história da Copa da Ásia, agradecemos à liderança do reino e ao seu governo, ao comitê organizador local e à Federação Saudita de Futebol pelos esforços empreendidos para sediar o torneio".

E acrescentou: "Faltando 100 dias para a maior celebração futebolística do continente, este marco confirma que o reino avança conforme o planejado para apresentar uma edição sem precedentes e dentro dos mais altos padrões, começando pela qualidade dos estádios e das instalações e chegando à oferta de uma experiência diferenciada para os torcedores. Estamos confiantes de que todos os preparativos estarão concluídos da melhor forma até o mês de janeiro, para que o reino esteja em plena prontidão para receber esta festa futebolística asiática".

Por sua vez, Mai Al-Halabi, diretora executiva do comitê organizador local da Copa da Ásia Arábia Saudita 2027, afirmou: "Com o início da contagem regressiva para o começo das disputas, todos os preparativos se integram, e os trabalhos de preparação dos 8 estádios seguem conforme o plano para receber as 24 seleções participantes, enquanto mais de 50 entidades trabalham com espírito de equipe para oferecer uma experiência diferenciada aos torcedores, desde o momento de sua chegada até a sua saída do reino, refletindo em sua essência a hospitalidade saudita. A dimensão dos preparativos concretiza nossas ambições para este torneio e a capacidade e o potencial que o reino possui para organizar os mais importantes eventos esportivos".

E acrescentou: "Vemos isso na prática hoje em Jidá, onde o reino sedia atualmente a Copa do Golfo 27, um novo marco que se soma ao seu histórico na realização de grandes eventos futebolísticos".

Ao longo dos próximos dias e meses, prossegue uma série de iniciativas e eventos que reforçam o clima de entusiasmo como preparação para o início do torneio, incluindo um filme que apresenta os principais momentos da preparação a 100 dias do evento, a revelação do mascote oficial e o lançamento da identidade sonora oficial do torneio, além de uma série de outras iniciativas.

As disputas da Copa da Ásia Arábia Saudita 2027 começam no dia 7 de janeiro de 2027, com uma partida de abertura entre as seleções da Arábia Saudita e da Palestina no Estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd, em Riade, uma das três cidades-sede do torneio, ao lado de Jidá e Khobar.

As disputas da fase de grupos, com a participação de 24 seleções, prosseguem até 20 de janeiro de 2027, seguidas pelas fases eliminatórias, até a partida final, que será realizada no dia 5 de fevereiro de 2027 no Estádio da Cidade Esportiva Rei Fahd.