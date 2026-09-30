10 mudanças para os Emirados Árabes Unidos e 5 para o Catar: a escalação oficial da partida entre Emirados Árabes Unidos e Catar na Copa do Golfo 27

Zlatko Dalić, técnico dos Emirados Árabes Unidos, e Julen Lopetegui, treinador do Catar, anunciaram as escalações oficiais das duas equipes para a partida desta noite, pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa do Golfo 27, disputada na Arábia Saudita.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos lidera o grupo com 6 pontos, à frente do Catar, o vice-líder, no saldo de gols, e ambas já garantiram a classificação para a semifinal, enquanto as seleções do Iêmen e do Bahrein foram eliminadas após sofrerem derrotas nas duas últimas rodadas.

O técnico dos Emirados Árabes Unidos promoveu 10 mudanças completas na escalação da equipe em comparação com a partida anterior contra o Bahrein, mantendo apenas um jogador em sua posição: Richard O'Connor.

A escalação dos Emirados Árabes Unidos foi a seguinte:

Hamad Al Maqbali, O'Connor, Sasha Ivković, Khalid Al Dhanhani, Khalifa Al Hammadi, Abdullah Hamad, Fábio de Lima, Ali Saleh, Harib Abdallah, Luan Pereira e Sultan Adil.

Do outro lado, o treinador da seleção do Catar, Julen Lopetegui, fez 5 alterações, mantendo apenas 6 jogadores em seus lugares como titulares: o goleiro Mahmoud Abu Nada, Tarek Salman, Pedro Miguel, Mohammed Manaa, Almoez Ali e Edmilson Junior.

A escalação do Catar foi a seguinte:

Mahmoud Abu Nada, Pedro Miguel, Tarek Salman, Edmilson Junior, Ayoub El Aloui, Homam Ahmed, Jassem Gaber, Ahmed Al Ganehi, Mohammed Manaa, Ahmed Fathi e Almoez Ali.