10 minutos catastróficos: o "Golfo 27" complica a situação de Haidar Abdulkarim no Al-Nassr

Haidar Abdulkarim, meio-campista do Al-Nassr e da seleção do Iraque, viveu 10 minutos catastróficos na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", enfraquecendo ainda mais sua situação em seu clube saudita.

A seleção do Iraque enfrentou a do Kuwait, neste sábado, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, na segunda rodada da fase de grupos do torneio "Golfo 27".

A partida teve Haidar Abdulkarim no banco de reservas da seleção do Iraque, pela segunda vez consecutiva, depois que o mesmo ocorreu no jogo anterior contra Omã.

O meio-campista do Al-Nassr entrou em campo na metade do segundo tempo, mas provocou um pênalti no qual Youssef Nasser marcou o gol de empate da seleção do Kuwait, cerca de apenas 10 minutos após sua entrada.

Haidar Abdulkarim sofre bastante desde sua chegada ao Al-Nassr em janeiro passado, vindo do Al-Zawraa iraquiano, onde não conseguiu garantir uma vaga na escalação titular até o momento.

Desde sua chegada ao Al-Awwal Park, o jogador de 22 anos disputou apenas 3 partidas com a equipe principal do Al-Nassr, nas quais não conseguiu marcar nem dar assistência para nenhum gol.