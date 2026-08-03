O Barcelona está a apenas um passo de recuperar João Cancelo, depois de abrir um canal direto com a diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para fechar o negócio por um valor que pode mexer com as contas do mercado de verão.

O jornal saudita "Al-Yaum" noticiou, citando fontes espanholas, que os contatos entre os dois clubes entraram em fase avançada e caminham de forma bastante positiva rumo a um acordo definitivo. O jornal ressaltou que o valor do negócio não representará um obstáculo para os cofres do clube catalão, já que a quantia exigida para concluir a transação é estimada entre 8 e 10 milhões de euros apenas.

Desejo do jogador define a situação

O fator decisivo nas negociações é o claro desejo de Cancelo de retornar ao Barcelona. Segundo o "Mundo", o jogador informou a pessoas próximas que não coloca sua permanência no Al-Hilal como uma opção sobre a mesa no momento e busca com toda a força voltar à Europa pela porta do time catalão pelo qual já defendeu as cores anteriormente.

O jogador, de 32 anos, pressiona para facilitar sua saída do clube saudita, aproveitando a boa relação que mantém com a diretoria do Barcelona e com a comissão técnica comandada por Hansi Flick.

Flick pede reforços e a lateral é prioridade

Os movimentos do Barcelona se inserem no plano de Hansi Flick de reforçar o elenco antes do fechamento do mercado, e o técnico alemão coloca a contratação de um lateral-direito de alto nível no topo de suas prioridades, vendo em Cancelo a opção ideal por sua grande experiência e seu conhecimento prévio do ambiente do clube e de La Liga.

Cancelo passou uma temporada no Barcelona por empréstimo, vindo do Manchester City, e deixou uma boa impressão antes de sua transferência para o Al-Hilal. A diretoria catalã espera fechar o negócio o quanto antes, para dar a Flick uma margem de tempo suficiente para preparar o jogador antes do início da nova temporada, em 23 de agosto, diante do Elche.

Até o momento, a diretoria do Al-Hilal não emitiu nenhum comentário oficial sobre o futuro do jogador, mas os indícios que chegam da Espanha confirmam que a saída de Cancelo do Al-Hilal se tornou uma questão de tempo, diante da aproximação de pontos de vista entre todas as partes.