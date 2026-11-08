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Bundesliga
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1. FC Köln x Bayer Leverkusen ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Colônia x Bayer Leverkusen
Colônia
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Na Bundesliga, o Colônia enfrenta o Bayer Leverkusen. Mas onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

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Colônia x Bayer Leverkusen: horário do jogo

crest
Bundesliga - Rodada 9
RheinEnergieSTADION

No RheinEnergieSTADION, em Colônia, o Colônia recebe o Bayer Leverkusen em um confronto pela Bundesliga. O clássico do Reno promete emoção: duas equipes em momentos muito diferentes se enfrentam.

Após oito rodadas, o Colônia ocupa a 14ª posição na tabela e busca estabilidade. Na última partida, a equipe conquistou ao menos um ponto no empate por 1 a 1 com o Union Berlin, resultado que também contou com a contribuição de Malek El Mala, autor de um gol logo em sua estreia na Bundesliga.

Said El Mala, principal nome do Colônia, vive boa fase e já soma quatro gols e uma assistência em nove jogos oficiais nesta temporada. O jogador de 20 anos está no centro de intensas especulações sobre uma transferência: o PSG teria entrado em contato com Thomas Kessler, dirigente do Colônia, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. O próprio El Mala ressaltou recentemente que está concentrado em seu desempenho pelo clube.

O Bayer Leverkusen chega após uma sequência irregular na Bundesliga. Três derrotas nos jogos mais recentes pela liga, incluindo um 4 a 2 para o Stuttgart e um 3 a 0 para o Hoffenheim, prejudicam consideravelmente o início de temporada da equipe. O técnico Carles Martinez busca a consistência que seu time ainda não demonstrou na Bundesliga.

Nas competições europeias, o Leverkusen vai bem melhor. Na Liga Europa, a equipe lidera após três rodadas, com nove pontos. No entanto, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Marselha na última quinta-feira. Ibrahim Maza, peça central na criação do Leverkusen, já participou de sete gols em doze jogos oficiais e declarou recentemente que uma transferência para o PSG seria um grande sonho para ele.

Veja a seguir onde assistir ao clássico ao vivo e quais emissoras transmitem a partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Colônia e Bayer Leverkusen?

O Colônia chega ao clássico com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Union Berlin. Um destaque positivo foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha. Nesse período, a equipe marcou nove gols e sofreu dois.

O Bayer Leverkusen soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Marselha na Liga Europa. Antes disso, foi derrotado por 4 a 2 pelo Stuttgart e por 3 a 0 pelo Hoffenheim na Bundesliga. Como resultado positivo, há a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

KOE

KOE - Sequência

BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
FCU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
B04

B04 - Sequência

OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
OM
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Colônia x Bayer Leverkusen: escalações

Escalações de Colônia x Bayer Leverkusen

4-4-2
Colônia crest
Colônia
KOE
Formação
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
M. SchwaebeM. SchwaebeB. SosaB. SosaS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyL. MainaL. MainaM. MooreM. MooreP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. BuelterM. FlekkenM. FlekkenM. GutierrezM. GutierrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaM. TillmanM. TillmanA. GarciaA. GarciaE. FernandezE. FernandezA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-4-2
Colônia

Time titular

Bayer Leverkusen

Reservas

Técnico

  • R. Wagner
  • C. Martinez
Colônia

Lesões e suspensões

Bayer Leverkusen

Colônia x Bayer Leverkusen: momento das equipes

KOE

KOE - Sequência

BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
FCU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
B04

B04 - Sequência

OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
OM
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Colônia x Bayer Leverkusen: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

ColôniaEmpateBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
Copa da Alemanha
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Colônia badge
Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
1Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Colônia x Bayer Leverkusen: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
9630299+2021
V
E
V
V
E
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
E
V
E
E
3
LeipzigLeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
4
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
5
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
D
V
V
E
E
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
StuttgartStuttgartSTU
94051515012
V
V
D
D
V
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
E
V
D
V
D
10
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
11
MainzMainzM05
93151819-110
D
D
D
V
D
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
E
E
V
E
D
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
D
D
E
D
E
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
ColôniaColôniaKOE
8233912-39
E
E
D
V
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
E
E
E
V
D
17
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
D
E
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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