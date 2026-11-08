Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde talvez encontre bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!

Colônia x Bayer Leverkusen: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 9 8 de nov. de 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

No RheinEnergieSTADION, em Colônia, o Colônia recebe o Bayer Leverkusen em um confronto pela Bundesliga. O clássico do Reno promete emoção: duas equipes em momentos muito diferentes se enfrentam.

Após oito rodadas, o Colônia ocupa a 14ª posição na tabela e busca estabilidade. Na última partida, a equipe conquistou ao menos um ponto no empate por 1 a 1 com o Union Berlin, resultado que também contou com a contribuição de Malek El Mala, autor de um gol logo em sua estreia na Bundesliga.

Said El Mala, principal nome do Colônia, vive boa fase e já soma quatro gols e uma assistência em nove jogos oficiais nesta temporada. O jogador de 20 anos está no centro de intensas especulações sobre uma transferência: o PSG teria entrado em contato com Thomas Kessler, dirigente do Colônia, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. O próprio El Mala ressaltou recentemente que está concentrado em seu desempenho pelo clube.

O Bayer Leverkusen chega após uma sequência irregular na Bundesliga. Três derrotas nos jogos mais recentes pela liga, incluindo um 4 a 2 para o Stuttgart e um 3 a 0 para o Hoffenheim, prejudicam consideravelmente o início de temporada da equipe. O técnico Carles Martinez busca a consistência que seu time ainda não demonstrou na Bundesliga.

Nas competições europeias, o Leverkusen vai bem melhor. Na Liga Europa, a equipe lidera após três rodadas, com nove pontos. No entanto, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Marselha na última quinta-feira. Ibrahim Maza, peça central na criação do Leverkusen, já participou de sete gols em doze jogos oficiais e declarou recentemente que uma transferência para o PSG seria um grande sonho para ele.

Veja a seguir onde assistir ao clássico ao vivo e quais emissoras transmitem a partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Colônia e Bayer Leverkusen?

O Colônia chega ao clássico com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Union Berlin. Um destaque positivo foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha. Nesse período, a equipe marcou nove gols e sofreu dois.

O Bayer Leverkusen soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Marselha na Liga Europa. Antes disso, foi derrotado por 4 a 2 pelo Stuttgart e por 3 a 0 pelo Hoffenheim na Bundesliga. Como resultado positivo, há a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

Colônia x Bayer Leverkusen: escalações

Colônia x Bayer Leverkusen: momento das equipes

Colônia x Bayer Leverkusen: retrospecto dos confrontos diretos

Colônia x Bayer Leverkusen: as tabelas