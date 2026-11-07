Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo onde possa encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) é extremamente útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: horário do jogo
No RheinEnergieSTADION, em Colônia, o 1. FC Colônia recebe o Bayer Leverkusen em um duelo da Bundesliga. O clássico do Reno promete emoção, com duas equipes em momentos muito diferentes frente a frente.
Após oito rodadas, o FC ocupa a 14ª posição na tabela e busca estabilidade. Na última partida, a equipe ao menos conquistou um ponto no empate por 1 a 1 com o Union Berlin, resultado que também contou com a contribuição de Malek El Mala, autor de um gol logo em sua estreia na Bundesliga.
Said El Mala, principal nome do FC, vive boa fase e já soma quatro gols e uma assistência em nove jogos oficiais nesta temporada. O jogador de 20 anos está no centro de intensas especulações sobre uma transferência. O PSG teria entrado em contato com Thomas Kessler, dirigente do FC, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. O próprio El Mala ressaltou recentemente que está concentrado em suas atuações pelo FC.
O Bayer Leverkusen chega após uma sequência irregular na Bundesliga. Três derrotas nos jogos recentes pelo campeonato, entre elas um 4 a 2 para o Stuttgart e um 3 a 0 para o Hoffenheim, prejudicam consideravelmente o início de temporada da equipe. O técnico Carles Martinez busca a consistência que seu time ainda não mostrou na Bundesliga.
Nas competições europeias, o Leverkusen vai bem melhor. Após três rodadas da Liga Europa, a equipe lidera com nove pontos, embora tenha sofrido uma derrota por 1 a 0 para o Marselha na última quinta-feira. Ibrahim Maza, peça central da criação do Leverkusen, já participou de sete gols em doze jogos oficiais e declarou recentemente que uma transferência para o PSG seria um grande sonho para ele.
Confira a seguir onde assistir ao clássico ao vivo e quais emissoras transmitem a partida.
Assuntos da semana: o que aconteceu com o 1. FC Colônia e o Bayer Leverkusen?
O 1. FC Colônia chega ao clássico com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Union Berlin. O destaque positivo foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha. Nesse período, o FC marcou nove gols e sofreu dois.
O Bayer Leverkusen registra duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Marselha na Liga Europa. Antes disso, foi derrotado por 4 a 2 pelo Stuttgart na Bundesliga e por 3 a 0 pelo Hoffenheim. O ponto positivo foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu dez nesses cinco jogos.
1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: escalações
Prováveis escalações de Colônia x Bayer Leverkusen
1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: momento das equipes
1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: as tabelas
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|6
|3
|0
|28
|8
|+20
|21
V
E
V
V
E
|2
|9
|6
|3
|0
|15
|6
|+9
|21
V
E
V
E
E
|3
|9
|6
|0
|3
|25
|12
|+13
|18
V
V
V
D
V
|4
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
V
D
D
V
E
|5
|8
|4
|3
|1
|17
|14
|+3
|15
V
V
E
E
V
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
|9
|4
|1
|4
|16
|17
|-1
|13
D
V
D
V
D
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|19
|-5
|12
E
V
D
V
D
|9
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
V
D
D
V
V
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|18
|-1
|10
D
D
D
V
D
|11
|9
|2
|4
|3
|7
|10
|-3
|10
E
E
V
E
D
|12
|9
|2
|3
|4
|19
|18
|+1
|9
D
D
E
D
E
|13
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
D
D
V
D
|14
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
D
D
|15
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
E
E
D
V
D
|16
|8
|1
|4
|3
|7
|19
|-12
|7
E
E
E
V
D
|17
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
D
E
D
D
E
|18
|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
D
E
V
D
D