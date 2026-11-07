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1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 9 8 de nov. de 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

No RheinEnergieSTADION, em Colônia, o 1. FC Colônia recebe o Bayer Leverkusen em um duelo da Bundesliga. O clássico do Reno promete emoção, com duas equipes em momentos muito diferentes frente a frente.

Após oito rodadas, o FC ocupa a 14ª posição na tabela e busca estabilidade. Na última partida, a equipe ao menos conquistou um ponto no empate por 1 a 1 com o Union Berlin, resultado que também contou com a contribuição de Malek El Mala, autor de um gol logo em sua estreia na Bundesliga.

Said El Mala, principal nome do FC, vive boa fase e já soma quatro gols e uma assistência em nove jogos oficiais nesta temporada. O jogador de 20 anos está no centro de intensas especulações sobre uma transferência. O PSG teria entrado em contato com Thomas Kessler, dirigente do FC, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. O próprio El Mala ressaltou recentemente que está concentrado em suas atuações pelo FC.

O Bayer Leverkusen chega após uma sequência irregular na Bundesliga. Três derrotas nos jogos recentes pelo campeonato, entre elas um 4 a 2 para o Stuttgart e um 3 a 0 para o Hoffenheim, prejudicam consideravelmente o início de temporada da equipe. O técnico Carles Martinez busca a consistência que seu time ainda não mostrou na Bundesliga.

Nas competições europeias, o Leverkusen vai bem melhor. Após três rodadas da Liga Europa, a equipe lidera com nove pontos, embora tenha sofrido uma derrota por 1 a 0 para o Marselha na última quinta-feira. Ibrahim Maza, peça central da criação do Leverkusen, já participou de sete gols em doze jogos oficiais e declarou recentemente que uma transferência para o PSG seria um grande sonho para ele.

Confira a seguir onde assistir ao clássico ao vivo e quais emissoras transmitem a partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com o 1. FC Colônia e o Bayer Leverkusen?

O 1. FC Colônia chega ao clássico com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Union Berlin. O destaque positivo foi a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha. Nesse período, o FC marcou nove gols e sofreu dois.

O Bayer Leverkusen registra duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Marselha na Liga Europa. Antes disso, foi derrotado por 4 a 2 pelo Stuttgart na Bundesliga e por 3 a 0 pelo Hoffenheim. O ponto positivo foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nuremberg na Copa da Alemanha. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: escalações

1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: momento das equipes

1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: retrospecto dos confrontos diretos

1. FC Colônia x Bayer Leverkusen: as tabelas