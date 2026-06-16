1 de 20... Al-Owais leva a seleção saudita a um recorde negativo na Copa do Mundo

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, “Os Verdes”, registrou um recorde negativo histórico na Copa do Mundo, após o gol que sofreu na partida contra o Uruguai.

A seleção saudita enfrentou a uruguaia na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 80 minutos de jogo, a seleção uruguaia marcou o gol de empate, por meio do jogador Maxi Araújo, após aproveitar um erro do goleiro Mohammed Al-Owais.

Al-Owais defendeu uma cabeçada, desviando a bola para o lado do gol, mas ela ricocheteou em Maxi Araújo, que mandou direto para o fundo da rede.

Com isso, a seleção saudita não conseguiu manter o gol invicto na Copa do Mundo pela 19ª partida, de um total de 20 disputadas na história do torneio, desde sua primeira participação na Copa do Mundo de 1994.

O curioso é que a única partida em que a “Selecção Verde” manteve o gol invicto foi na sua primeira participação, em 1994, mais precisamente durante a vitória histórica sobre a Bélgica com um gol de Saeed Al-Owairan.

Desde então, a seleção saudita não conseguiu manter o gol invicto em 17 partidas consecutivas na Copa do Mundo, sendo a última delas contra o Uruguai.