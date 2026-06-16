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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

1 de 20... Al-Owais leva a seleção saudita a um recorde negativo na Copa do Mundo

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
M. Al Owais
Espanha
Arábia Saudita
EUA

O goleiro veterano não conseguiu repetir seu desempenho brilhante contra o Uruguai

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, “Os Verdes”, registrou um recorde negativo histórico na Copa do Mundo, após o gol que sofreu na partida contra o Uruguai.

A seleção saudita enfrentou a uruguaia na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 80 minutos de jogo, a seleção uruguaia marcou o gol de empate, por meio do jogador Maxi Araújo, após aproveitar um erro do goleiro Mohammed Al-Owais.

Al-Owais defendeu uma cabeçada, desviando a bola para o lado do gol, mas ela ricocheteou em Maxi Araújo, que mandou direto para o fundo da rede.

Com isso, a seleção saudita não conseguiu manter o gol invicto na Copa do Mundo pela 19ª partida, de um total de 20 disputadas na história do torneio, desde sua primeira participação na Copa do Mundo de 1994.

Copa do Mundo
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Arábia Saudita
KSA

O curioso é que a única partida em que a “Selecção Verde” manteve o gol invicto foi na sua primeira participação, em 1994, mais precisamente durante a vitória histórica sobre a Bélgica com um gol de Saeed Al-Owairan.

Desde então, a seleção saudita não conseguiu manter o gol invicto em 17 partidas consecutivas na Copa do Mundo, sendo a última delas contra o Uruguai.

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