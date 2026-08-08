1.000 patrocinadores em uma camisa! Ação especial ganha as manchetes no mundo todo

O Deportivo Municipal conquistou no passado quatro títulos do Campeonato Peruano (1938, 1940, 1943 e 1950). Ao longo dos anos, porém, o clube tradicional foi ficando cada vez mais à sombra dos grandes rivais locais Universitario de Deportes, Alianza e Sporting Cristal. Ao rebaixamento da Primera División em 2023 seguiu-se a queda para a terceira divisão.

Com isso, o Deportivo Municipal passou a enfrentar grandes dificuldades financeiras. Faltavam receitas de TV e patrocinadores com poder de investimento. Mas o departamento de marketing do clube teve uma ideia e, como consequência da necessidade, criou uma camisa muito especial. Para isso, o Deportivo Municipal não procurou um patrocinador máster, mas vendeu ao todo 1.000 mini espaços publicitários.

Por 200 soles, o equivalente a pouco mais de 50 euros, torcedores e pequenas empresas puderam se eternizar no uniforme. Segundo relatos locais, todos os espaços publicitários foram vendidos em apenas três meses.

"Esta camisa simboliza a conexão de 1.000 empresários"

Agora, o clube apresentou oficialmente a nova camisa. Os 1.000 parceiros estão distribuídos em inúmeros quadrados pretos e brancos por toda a camisa.

A tradicional faixa diagonal vermelha, semelhante à das camisas da seleção peruana, foi mantida. "Esta camisa simboliza a conexão de 1.000 empresários", disse o diretor comercial Jorge Fernandez Iraola.

A ação não só rendeu ao Deportivo Municipal importantes receitas financeiras, como também manchetes no mundo todo. "Muito obrigado a todos os meios de comunicação, plataformas e pessoas que compartilharam esta história e tornaram a camisa dos 1.000 patrocinadores conhecida além de nossas fronteiras", escreveu o Deportivo Municipal no Instagram. "Este é só o começo."