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Um advogado especializado em direito desportivo opinou sobre a iniciativa da Federação Marroquina de Futebol de recorrer ao Tribunal Federal Suíço, após a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) a favor do Senegal no caso do título da Copa Africana de Nações 2025.

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O advogado senegalês Moustapha Kamara, que tem 25 anos de experiência em litígios levados à Corte Arbitral do Esporte, explicou que recorrer ao Tribunal Federal Suíço para contestar sentenças do CAS é algo extremamente raro. Segundo ele, ao longo de sua carreira, nunca viu um colega tomar esse caminho.

"Passei 25 anos lidando com a Corte Arbitral do Esporte, escrevi vários artigos e obras sobre ela e sou membro da Associação Internacional de Advogados do Futebol. Sinceramente, nunca vi um colega recorrer ao Tribunal Federal Suíço depois de uma sentença da Corte Arbitral do Esporte", afirmou o advogado.

Kamara ressaltou que as chances de contestar decisões da Corte Arbitral do Esporte no Tribunal Federal Suíço são muito limitadas e estão sujeitas a requisitos legais rigorosos, o que torna incerta a própria admissão de qualquer recurso, antes mesmo da análise do mérito da disputa e de seus fundamentos.

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Ele indicou que a Federação Marroquina terá, primeiro, de garantir que o recurso cumpra os requisitos de admissibilidade, e explicou que o prazo para apresentá-lo é de 30 dias a partir da data em que for notificada da sentença da Corte Arbitral do Esporte.

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Acrescentou que os fundamentos jurídicos que permitem contestar as sentenças da corte esportiva são definidos com precisão, o que levanta dúvidas sobre os argumentos em que o lado marroquino poderá se apoiar em sua investida na Justiça suíça.

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Kamara disse ao site senegalês wiwsport: "Não sei nem como o lado marroquino pode recorrer ao Tribunal Federal Suíço. E, mesmo que isso aconteça, em caráter excepcional, não terá nenhuma chance de obter uma decisão favorável. As chances do Marrocos, se é que dá para medi-las, são de 0%".

O advogado considerou que a decisão da Corte Arbitral do Esporte deve pôr fim a essa disputa, já que a corte resolveu o caso a favor do Senegal, e observou que prolongar o conflito não mudará o valor do que aconteceu dentro de campo na final.

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Kamara encerrou suas declarações afirmando que "a decisão representa uma saída que atende aos interesses do futebol e dos torcedores e, acima de tudo, dos jogadores que disputaram 120 minutos na final da Copa Africana de Nações 2025".

O CAS acolheu o recurso da Federação Senegalesa de Futebol contra a Confederação Africana de Futebol e a Federação Real Marroquina de Futebol e anulou a decisão do Comitê de Apelação da CAF, de 17 de março, que havia concedido o título ao Marrocos, restabelecendo o resultado da final, vencida pelo Senegal por 1 a 0 na prorrogação.

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O Comitê de Apelação da CAF havia considerado que o Senegal abandonou a final e declarou o Marrocos vencedor por 3 a 0, com base nos artigos 82 e 84 do regulamento do torneio. A Corte Arbitral do Esporte, porém, entendeu que os dois artigos não se aplicam ao caso e que o árbitro (Ndala) não cometeu nenhum erro fora de sua competência ao levar a partida até o fim depois que os jogadores do Senegal voltaram ao gramado.

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