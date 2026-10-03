A seleção saudita teme dar continuidade ao seu sofrimento nas partidas finais, quando enfrentar a seleção dos Emirados Árabes Unidos na final da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

A seleção saudita venceu a seleção do Catar nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, na semifinal.

A Arábia Saudita se classificou para a final do torneio do Golfo, na qual enfrentará a seleção dos Emirados Árabes Unidos na noite de terça-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá.

Diante da seleção dos Emirados Árabes Unidos, a seleção saudita busca a conquista de seu primeiro título em 23 anos, desde que foi campeã da própria Copa do Golfo Arábico, em 2003.

Desde então, a seleção saudita conseguiu chegar à final 5 vezes diferentes, nas competições da Copa da Ásia e da Copa do Golfo Arábico, mas não conseguiu vencer nenhuma delas.

O início se deu na Copa da Ásia de 2007, quando a seleção saudita chegou à final e era a maior favorita ao título, mas sofreu uma derrota surpreendente diante do Iraque por 1 a 0.

Depois disso, a Arábia Saudita perdeu 4 finais da Copa do Golfo Arábico até agora, começando na Golfo 19, em 2009, quando não conseguiu vencer o torneio após a derrota para Omã na final nos pênaltis.

Na edição seguinte, a "Golfo 20", em 2011, a seleção saudita perdeu a final novamente, mas desta vez para o Kuwait, por 1 a 0 na prorrogação.

A Arábia Saudita chegou à final mais uma vez na Golfo 22, em 2014, e também perdeu para a seleção do Catar pelo placar de 2 a 1, no tempo normal.

A última derrota da seleção saudita ocorreu na final da Golfo 24, em 2019, desta vez para a seleção do Bahrein por 1 a 0.

A Arábia Saudita teme que essa maldição continue na final da Golfo 27, desta vez diante de uma nova seleção, a dos Emirados Árabes Unidos, que vem apresentando atuações destacadas na edição atual do torneio do Golfo.