O ex-atacante da seleção saudita Nasser Al-Shamrani surpreendeu a seleção do Kuwait com declarações chocantes antes da aguardada partida contra a Arábia Saudita nesta quarta-feira.

A Copa do Golfo, a "Golfo 27", começa amanhã com um confronto entre a Arábia Saudita, anfitriã do torneio, e a seleção do Kuwait, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pelo Grupo 1, que conta também com Iraque e Omã.

Sobre suas previsões para o vencedor do confronto entre Arábia Saudita e Kuwait, Nasser Al-Shamrani afirmou que a partida será equilibrada, "50 a 50", antes de fazer declarações chocantes para a torcida kuwaitiana, ao dizer, a respeito das chances do Kuwait de conquistar o título: é "impossível" que a seleção kuwaitiana levante a taça.

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Al-Shamrani ressaltou seu total respeito pela seleção do Kuwait, destacando que não quer provocá-los, e acrescentou: "Estou falando apenas de um ponto de vista técnico".

E continuou em suas declarações ao programa "Doreena Ghair": "Mesmo que a seleção do Kuwait vença a Arábia Saudita, não conquistará a Copa do Golfo", apontando que o problema em comum entre as duas seleções, que atrapalhou a busca de ambas por acabar com a longa ausência de títulos, é que "elas apenas relembram as memórias e a história".









A seleção do Kuwait lidera a lista dos maiores campeões da Copa do Golfo, com 10 títulos, mas não consegue ampliar esse número desde 2010, enquanto a Arábia Saudita a conquistou 3 vezes, a última delas em 2003.