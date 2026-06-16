



Copa do Mundo - J San Francisco Bay Area Stadium





Como assistir Áustria x Jordânia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Áustria e Jordânia pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





A Áustria é comandada por Ralf Rangnick, que deve escalar: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, David Alaba, Stefan Posch; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald; Michael Gregoritsch; Xaver Schlager e Marko Arnautović. Não há lesionados nem suspensos confirmados no elenco austríaco.

A Jordânia tem Jamal Sellami no banco e deve entrar em campo com: Yazeed Abulaila; Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib; Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha, Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh; Ali Iyad Olwan, Odeh Fakhouri e Mousa Tamari. Também não há registros de desfalques por lesão ou suspensão para a estreia. Atualizações serão adicionadas conforme a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Áustria chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Tunísia em amistoso no dia 1º de junho. Antes disso, Das Team bateram Gana por 5 a 1 em março, num dos desempenhos mais expressivos do ciclo. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias Europeias em novembro. No total, a Áustria marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O momento da Jordânia é mais preocupante. Al-Nashama não venceram nenhum dos últimos cinco jogos, com três derrotas e dois empates. A derrota mais recente veio diante da Colômbia, por 2 a 0, em 7 de junho. Antes disso, a Suíça aplicou 4 a 1 em maio. Os empates por 2 a 2 com Nigéria e Costa Rica em março foram os únicos pontos positivos. A seleção jordaniana sofreu 11 gols e marcou sete nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

Áustria e Jordânia nunca se enfrentaram antes. O jogo no San Francisco Bay Area Stadium será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções, sem histórico anterior a ser consultado.





Classificação

No Grupo J da Copa do Mundo 2026, a Áustria ocupa a terceira posição e a Jordânia a quarta antes do início das partidas da primeira rodada.









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