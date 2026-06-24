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Como assistir África do Sul x República da Coreia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre África do Sul e República da Coreia tem transmissão confirmada no Brasil. O canal de TV e as opções de streaming ao vivo estão indicados abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Hugo Broos deve escalar a África do Sul com o seguinte XI projetado: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Thalente Mbatha; Thapelo Maseko, Iqraam Rayners, Oswin Appollis. Não há lesionados ou suspensos listados no momento, embora as informações possam ser atualizadas às vésperas da partida.

Pelo lado coreano, Myung-Bo Hong deve utilizar: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee, Moon-Hwan Kim; In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol; Kang-In Lee, Heung-Min Son. Nenhuma lesão ou suspensão está registrada para os Guerreiros Taeguk até o momento.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A África do Sul soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com a República Tcheca em 18 de junho, garantido por uma penalidade nos acréscimos. Antes disso, a seleção sofreu uma derrota por 2 a 0 para o México na estreia da Copa do Mundo, em 11 de junho. O único triunfo nessa sequência veio contra a Jamaica em 6 de junho, por 1 a 0 em amistoso. Os Bafana Bafana marcaram dois gols e sofreram três ao longo dessas cinco partidas.

A República da Coreia apresenta desempenho mais consistente, com três vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o México em 19 de junho. Antes disso, a seleção bateu a República Tcheca por 2 a 1 em 12 de junho e goleou Trinidad e Tobago por 5 a 0 em 31 de maio. As duas derrotas nesse período vieram em amistosos de março, contra Áustria e Costa do Marfim. Os coreanos marcaram oito gols e sofreram seis nessas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre África do Sul e República da Coreia no conjunto de informações atual. Esta seção será atualizada com o histórico de encontros entre as seleções quando os dados estiverem disponíveis.





Classificação

No Grupo A, a República da Coreia ocupa a segunda posição na tabela de classificação, enquanto a África do Sul está em quarto lugar antes da rodada final.





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