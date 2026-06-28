



Copa do Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium





Como assistir África do Sul x Canadá online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre África do Sul e Canadá pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Hugo Broos não poderá contar com Themba Zwane, suspenso. O provável time inicial do Bafana Bafana é: Ronwen Williams; Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Thapelo Maseko; Evidence Makgopa. Nenhuma lesão foi confirmada no elenco sul-africano até o momento.

No Canadá, Ismael Kone está fora do torneio por lesão. Jesse Marsch tem o seguinte time projetado: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston; Nathan Saliba, Stephen Eustaquio; Ali Ahmed, Tajon Buchanan; Cyle Larin, Jonathan David. Nenhuma suspensão foi registrada. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproxima o apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 11 T. Zwane Lesões e suspensões 8 I. Kone





Retrospecto recente

A África do Sul chega ao mata-mata com um aproveitamento de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul em 25 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a República Tcheca e perdeu por 2 a 0 para o México. Em amistosos, venceu a Jamaica por 1 a 0 e ficou no 0 a 0 com a Nicarágua. Nos cinco jogos, o Bafana marcou 3 gols e sofreu 3.

O Canadá registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no mesmo período. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para a Suíça em 24 de junho. Antes disso, a equipe goleou o Catar por 6 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Em amistosos, empatou com a Irlanda (1 a 1) e venceu o Uzbequistão por 2 a 0. No total, o Canadá marcou 11 gols e sofreu 5 nos cinco jogos, com a goleada sobre o Catar distorcendo consideravelmente os números ofensivos.





Últimos confrontos diretos

RSA Um CAN 1 0 Empate 0 África do Sul 2 - 0 Canadá 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

África do Sul e Canadá se enfrentaram apenas uma vez em toda a história. O único confronto registrado foi um amistoso em 20 de novembro de 2007, vencido pela África do Sul por 2 a 0 jogando em casa. O duelo desta terça-feira em Los Angeles é apenas o segundo encontro entre as duas seleções.





Classificação

A África do Sul terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A. O Canadá encerrou a fase de grupos também em segundo lugar, no Grupo B.









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