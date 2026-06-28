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África do Sul x Canadá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

África do Sul x Canadá
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Saiba onde vai passar o jogo entre África do Sul e Canadá, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
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Como assistir África do Sul x Canadá online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre África do Sul e Canadá pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de África do Sul x Canadá

4-2-3-1
África do Sul crest
África do Sul
RSA
Formação
Canadá crest
Canadá
CAN
4-4-2
1R. Williams14M. Mbokazi6A. Modiba20K. Mudau21I. Okon5T. Mbatha13S. Sithole10R. Mofokeng7O. Appollis12T. Maseko17E. Makgopa16M. Crepeau22R. Laryea13D. Cornelius4L. De Fougerolles2A. Johnston25N. Saliba7S. Eustaquio20A. Ahmed17T. Buchanan9C. Larin10J. David
Canadá crest
Canadá
CAN
4-2-3-1
África do Sul

Time titular

Canadá

Técnico

  • H. Broos
  • J. Marsch

Lesões e suspensões

Hugo Broos não poderá contar com Themba Zwane, suspenso. O provável time inicial do Bafana Bafana é: Ronwen Williams; Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Thapelo Maseko; Evidence Makgopa. Nenhuma lesão foi confirmada no elenco sul-africano até o momento.

No Canadá, Ismael Kone está fora do torneio por lesão. Jesse Marsch tem o seguinte time projetado: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston; Nathan Saliba, Stephen Eustaquio; Ali Ahmed, Tajon Buchanan; Cyle Larin, Jonathan David. Nenhuma suspensão foi registrada. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproxima o apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões


Retrospecto recente

RSA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

CAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

A África do Sul chega ao mata-mata com um aproveitamento de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul em 25 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a República Tcheca e perdeu por 2 a 0 para o México. Em amistosos, venceu a Jamaica por 1 a 0 e ficou no 0 a 0 com a Nicarágua. Nos cinco jogos, o Bafana marcou 3 gols e sofreu 3.

O Canadá registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no mesmo período. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para a Suíça em 24 de junho. Antes disso, a equipe goleou o Catar por 6 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Em amistosos, empatou com a Irlanda (1 a 1) e venceu o Uzbequistão por 2 a 0. No total, o Canadá marcou 11 gols e sofreu 5 nos cinco jogos, com a goleada sobre o Catar distorcendo consideravelmente os números ofensivos.


Últimos confrontos diretos

RSA

Um

CAN

1

0

Empate

0

2

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

África do Sul e Canadá se enfrentaram apenas uma vez em toda a história. O único confronto registrado foi um amistoso em 20 de novembro de 2007, vencido pela África do Sul por 2 a 0 jogando em casa. O duelo desta terça-feira em Los Angeles é apenas o segundo encontro entre as duas seleções.


Classificação

A África do Sul terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A. O Canadá encerrou a fase de grupos também em segundo lugar, no Grupo B.



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