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ZoffGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Zoff: "A favor de Mancini está o fato de que pior do que isso não dá para fazer, só podemos melhorar"

Itália
R. Mancini
D. Zoff

O ex-goleiro da Itália campeã do mundo em 1982 fala sobre a crise da seleção italiana

Dino Zoff, capitão da Itália campeã do mundo em 1982, falou à Repubblica sobre a Itália de Roberto Mancini, que vem da derrota por 2 a 0 para a Bélgica e agora terá a visita à Turquia.


Zoff, que impressão o primeiro jogo da Itália neste retorno de Mancini lhe causou?

"Inicialmente, me pareceu muito tímida. No primeiro tempo sofreu bastante. Depois lutou, mas me chamou a atenção aquela tensão que vi no começo".


Qual é o caminho a seguir agora?

"É preciso falar pouco e trabalhar muito. Esses outros três jogos da Liga das Nações serão importantes, os jogadores poderão ficar juntos. Estamos no início de um novo caminho, e mesmo sem muito tempo estou bastante confiante".


  • Mancini escalou uma formação com média de idade de 23 anos. Essa linha voltada aos jovens convence você?

    "Os garotos que são bons podem jogar até com 16 anos, na minha opinião. Os problemas são outros".


    Onde a Itália pode crescer?

    "Eu diria na frente, ali teve dificuldades. Mesmo quando saímos mais na etapa final, não marcamos. É preciso buscar qualidade".


    A tarefa de Mancini é mais árdua em relação à sua primeira passagem?

    "Sim, é evidente. Vimos de um período negro. Também é verdade que pior do que isso não dá para fazer. Isso joga a favor dele: é mais fácil crescer. Na situação em que estamos, só podemos melhorar".


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