Zoff: "A favor de Mancini está o fato de que pior do que isso não dá para fazer, só podemos melhorar"

Dino Zoff, capitão da Itália campeã do mundo em 1982, falou à Repubblica sobre a Itália de Roberto Mancini, que vem da derrota por 2 a 0 para a Bélgica e agora terá a visita à Turquia.





Zoff, que impressão o primeiro jogo da Itália neste retorno de Mancini lhe causou?

"Inicialmente, me pareceu muito tímida. No primeiro tempo sofreu bastante. Depois lutou, mas me chamou a atenção aquela tensão que vi no começo".





Qual é o caminho a seguir agora?

"É preciso falar pouco e trabalhar muito. Esses outros três jogos da Liga das Nações serão importantes, os jogadores poderão ficar juntos. Estamos no início de um novo caminho, e mesmo sem muito tempo estou bastante confiante".



