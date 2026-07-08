Zlatan Ibrahimovic lança um alerta à Argentina dizendo que Lionel Messi “precisa de ajuda”, ao mesmo tempo em que elogia a megaestrela do Inter Miami, chamando-o de “animal”

Messi mais uma vez provou por que é considerado o maior de todos os tempos, inspirando a Argentina a uma vitória sensacional após uma reviravolta contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de estar perdendo por 2 a 0 em Atlanta, Messi deu início à recuperação ao dar uma assistência para Cristian Romero antes de marcar ele mesmo o gol de empate, preparando o terreno para o gol da vitória de Enzo Fernández nos acréscimos. O desempenho deixou Ibrahimovic impressionado com a determinação incansável de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona.

Em entrevista à Fox Sports, Ibrahimovic observou uma mudança nítida no comportamento de Messi à medida que a ameaça de eliminação se aproximava. “Dá para ver que algo mudou. Ele ligou um interruptor (depois do 2 a 0). Ele se transformou em um animal e ninguém conseguia pará-lo”, disse Ibrahimovic. “Dá para ver o quanto isso significa para ele. Ele pode ter ganhado tudo, não importa quantas Bolas de Ouro tenha, mas ainda quer mais.”