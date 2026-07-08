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Zlatan Ibrahimovic lança um alerta à Argentina dizendo que Lionel Messi “precisa de ajuda”, ao mesmo tempo em que elogia a megaestrela do Inter Miami, chamando-o de “animal”
Ibrahimovic elogia Messi, o “animal”
Messi mais uma vez provou por que é considerado o maior de todos os tempos, inspirando a Argentina a uma vitória sensacional após uma reviravolta contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de estar perdendo por 2 a 0 em Atlanta, Messi deu início à recuperação ao dar uma assistência para Cristian Romero antes de marcar ele mesmo o gol de empate, preparando o terreno para o gol da vitória de Enzo Fernández nos acréscimos. O desempenho deixou Ibrahimovic impressionado com a determinação incansável de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona.
Em entrevista à Fox Sports, Ibrahimovic observou uma mudança nítida no comportamento de Messi à medida que a ameaça de eliminação se aproximava. “Dá para ver que algo mudou. Ele ligou um interruptor (depois do 2 a 0). Ele se transformou em um animal e ninguém conseguia pará-lo”, disse Ibrahimovic. “Dá para ver o quanto isso significa para ele. Ele pode ter ganhado tudo, não importa quantas Bolas de Ouro tenha, mas ainda quer mais.”
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Um aviso para o elenco coadjuvante
Apesar das comemorações que se seguiram ao apito final, nas quais um Messi emocionado foi abraçado por seus companheiros de equipe, Ibrahimovic fez uma crítica severa ao restante da seleção argentina. A lenda sueca sugeriu que os atuais campeões estão dependendo excessivamente de um jogador de 39 anos que, no momento, está ofuscando todos os outros jogadores do torneio. Messi lidera atualmente a disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols, à frente de Kylian Mbappé e Erling Haaland, que marcaram sete cada um.
Ibrahimovic está convencido de que a Albiceleste não pode esperar que Messi os salve em todas as partidas das oitavas de final. Ele acrescentou: “Para ser um pouco crítico, seus companheiros de equipe precisam se empenhar mais e ajudar. Ele está em outro nível. Se Messi continuar assim até o fim, ninguém ficará surpreso. Mas ele precisa de ajuda.”
Henry se junta aos elogios ao mágico
Thierry Henry, que se juntou a Ibrahimovic na transmissão, ficou igualmente fascinado com a capacidade de Messi de desafiar a idade e as expectativas no cenário mundial. O atacante do Inter Miami já marcou 21 gols em Copas do Mundo ao longo de sua carreira, superando figuras lendárias como Miroslav Klose e mantendo a liderança sobre o astro francês Mbappé, que tem 19 gols em Copas do Mundo em seu currículo. Henry comparou a carreira de Messi a uma produção de Hollywood que parece boa demais para ser verdade.
“Se você escrevesse esse roteiro, seria o tipo de filme que você acha que nunca poderia ser real. Aquele em que você pensa que o diretor exagerou”, comentou Henry durante a análise. “Mas Messi escreve assim; esse cara escreve a história com os pés.”
Após a virada contra o Egito, a contagem de Messi pela seleção agora chega a impressionantes 125 gols em 204 partidas pela seleção de seu país.
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O caminho para as quartas de final
A Argentina volta agora sua atenção para o confronto das quartas de final contra a Suíça, em Kansas City, neste sábado. Os suíços garantiram sua vaga após uma vitória tensa nos pênaltis sobre a Colômbia e representarão o próximo obstáculo para a equipe de Lionel Scaloni, que busca defender o título. O próprio Messi reconheceu a dificuldade da trajetória até agora, elogiando a resiliência do atual grupo, apesar dos sustos iniciais na Geórgia.
“Ficou difícil quando estávamos perdendo por 0 a 2, e foi muito emocionante conseguir virar o jogo”, disse Messi após a partida. “Não é fácil se recuperar de uma desvantagem de 0 a 2, mas esse grupo nunca desiste e se esforça até o fim. O que esse grupo fez hoje nesta fase eliminatória é incrível.”
Caso consigam passar pela Suíça, uma possível semifinal contra o vencedor do confronto entre Inglaterra e Noruega os aguarda.
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