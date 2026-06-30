Zlatan Ibrahimovic, “irritado”, atribui TODA a culpa a Ronald Koeman pela eliminação precoce da Holanda na Copa do Mundo, após ver o ex-técnico do Barcelona destruir a “identidade” da seleção nacional

Atuando como comentarista na FOX Sports, Ibrahimovic expressou sua raiva ao ver como a equipe estava irreconhecível em campo sob o comando de Koeman.

Ibrahimovic afirmou: “Essa derrota é culpa do Koeman, porque eu não reconheci essa seleção holandesa. Ele perdeu com uma identidade que não é a identidade holandesa. Isso me deixa furioso.

“Sempre me ensinaram: ataque, ataque, ataque. Essa não é a identidade holandesa. Hoje, Koeman parecia um técnico italiano, jogando para não perder, enquanto a Holanda sempre joga para vencer. Se você perder, pelo menos perca com sua própria identidade e não a mude.

“Essa não era a Holanda que estou acostumado a ver. Dava para perceber, pela maneira como jogaram, que não se sentiam à vontade. A posse de bola tinha sumido, o futebol ofensivo tinha sumido... Parecia realmente péssimo, e a culpa era toda do Koeman. Não gostei nem um pouco, absolutamente nada.”