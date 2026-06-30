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Zlatan Ibrahimovic, “irritado”, atribui TODA a culpa a Ronald Koeman pela eliminação precoce da Holanda na Copa do Mundo, após ver o ex-técnico do Barcelona destruir a “identidade” da seleção nacional
Aposta tática desencadeia um desastre
A seleção holandesa foi eliminada nas oitavas de final após não conseguir manter a vantagem conquistada no final da partida contra uma equipe marroquina implacável. Koeman, de forma surpreendente, abandonou seu esquema habitual e escalou uma defesa ultraconservadora com cinco jogadores pela primeira vez em 32 partidas. O gol de Cody Gakpo no segundo tempo parecia ter garantido a classificação, mas um empate devastador nos acréscimos levou a partida para a prorrogação, antes que uma péssima disputa de pênaltis condenasse a Holanda à derrota por 3 a 2.
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Ibrahimovic condena a tática defensiva
Atuando como comentarista na FOX Sports, Ibrahimovic expressou sua raiva ao ver como a equipe estava irreconhecível em campo sob o comando de Koeman.
Ibrahimovic afirmou: “Essa derrota é culpa do Koeman, porque eu não reconheci essa seleção holandesa. Ele perdeu com uma identidade que não é a identidade holandesa. Isso me deixa furioso.
“Sempre me ensinaram: ataque, ataque, ataque. Essa não é a identidade holandesa. Hoje, Koeman parecia um técnico italiano, jogando para não perder, enquanto a Holanda sempre joga para vencer. Se você perder, pelo menos perca com sua própria identidade e não a mude.
“Essa não era a Holanda que estou acostumado a ver. Dava para perceber, pela maneira como jogaram, que não se sentiam à vontade. A posse de bola tinha sumido, o futebol ofensivo tinha sumido... Parecia realmente péssimo, e a culpa era toda do Koeman. Não gostei nem um pouco, absolutamente nada.”
"Obviamente, tinha uma visão diferente"
A crítica não foi isolada, já que Thierry Henry, lenda do Arsenal e da seleção francesa, expressou espanto semelhante em relação à mudança tática pragmática.
Henry comentou sobre a decisão do ex-técnico do Barcelona: “Você tira um meio-campista para colocar um zagueiro... ao fazer isso, basicamente está dizendo que tem medo do Marrocos. Claro, você tem o direito de fazer isso. Se vencer, está certo. Se perder, está errado. Fiquei realmente surpreso porque não é assim que a Holanda costuma jogar. Mas Koeman claramente tinha uma visão diferente.”
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A incerteza na direção toma conta da Oranje
Uma nuvem de incerteza paira agora sobre a seleção holandesa, após seu desempenho historicamente fraco na disputa de pênaltis em Monterrey. Já estão em andamento investigações internas rigorosas sobre a aparente crise de identidade do time. Com a pressão aumentando por todos os lados, o foco imediato recai sobre o cargo de técnico, já que Koeman estaria ponderando se deve ou não deixar o cargo.