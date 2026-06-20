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Zlatan Ibrahimovic foi ironicamente coroado como “o maior da história do Inter” devido à situação caótica no AC Milan, seu rival da mesma cidade
Ibrahimovic vira alvo da mais recente provocação de Materazzi
A rivalidade de longa data entre Materazzi e Ibrahimovic voltou à tona, desta vez fora de campo. Em entrevista ao podcast “La Tripletta”, o ex-zagueiro do Inter ironizou a influência atual de Ibrahimovic no Milan, onde o sueco ocupa um cargo de consultor sênior na RedBird.
- AFP
'O maior da história do Inter'
Materazzi direcionou seus comentários às atuais dificuldades organizacionais do Milan e às críticas em torno da liderança do clube. Referindo-se ao papel de Ibrahimovic na hierarquia dos Rossoneri, o ex-jogador da seleção italiana sugeriu, com sarcasmo, que seu antigo rival estava ajudando mais o Inter do que o Milan.
Materazzi brincou: “Para mim, eram apenas questões dentro de campo. Para ele, não sei, mas não posso dizer nada a ele porque, pelo que está fazendo, ele é o maior jogador da história do Inter.”
Materazzi relembra a época em que o Inter conquistou a Tríplice Coroa
O ex-zagueiro também relembrou a saída de Ibrahimovic do Inter em 2009, quando o atacante se transferiu para o Barcelona em uma negociação que trouxe Samuel Eto'o ao Giuseppe Meazza. O Nerazzurri encerrou uma temporada histórica conquistando a Tríplice Coroa sob o comando de José Mourinho.
Refletindo sobre essa transferência, Materazzi disse: “Sempre serei grato ao Sr. Ibrahimovic por ter ido para o Barcelona e nos trazido Eto’o.”
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A diretoria do Milan enfrenta um escrutínio cada vez maior
A atenção continuará firmemente voltada para a diretoria do Milan, à medida que aumenta a pressão para restaurar a estabilidade. Com críticas vindas de várias frentes, espera-se que Ibrahimovic e os dirigentes do clube demonstrem que sua estratégia é capaz de gerar resultados. Apesar da nomeação de Ruben Amorim como novo técnico, os holofotes provavelmente continuarão voltados para a forma como eles irão reforçar o elenco e resolver as questões nos bastidores.