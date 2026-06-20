Zlatan Ibrahimovic foi ironicamente coroado como “o maior da história do Inter” devido à situação caótica no AC Milan, seu rival da mesma cidade

Materazzi direcionou seus comentários às atuais dificuldades organizacionais do Milan e às críticas em torno da liderança do clube. Referindo-se ao papel de Ibrahimovic na hierarquia dos Rossoneri, o ex-jogador da seleção italiana sugeriu, com sarcasmo, que seu antigo rival estava ajudando mais o Inter do que o Milan.

Materazzi brincou: “Para mim, eram apenas questões dentro de campo. Para ele, não sei, mas não posso dizer nada a ele porque, pelo que está fazendo, ele é o maior jogador da história do Inter.”