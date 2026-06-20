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Verona v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Zlatan Ibrahimovic foi ironicamente coroado como “o maior da história do Inter” devido à situação caótica no AC Milan, seu rival da mesma cidade

Inter de Milão
Milan
Z. Ibrahimovic
Campeonato Italiano

Marco Materazzi voltou a atacar seu ex-companheiro de equipe e rival de longa data, Zlatan Ibrahimovic, apelidando-o sarcasticamente de “o maior interista da história” em meio à instabilidade que o AC Milan vem enfrentando. O ex-zagueiro da Inter também relembrou a saída de Ibrahimovic do Giuseppe Meazza em 2009, associando-a à histórica campanha dos Nerazzurri que resultou na conquista do triplo.

  • Ibrahimovic vira alvo da mais recente provocação de Materazzi

    A rivalidade de longa data entre Materazzi e Ibrahimovic voltou à tona, desta vez fora de campo. Em entrevista ao podcast “La Tripletta”, o ex-zagueiro do Inter ironizou a influência atual de Ibrahimovic no Milan, onde o sueco ocupa um cargo de consultor sênior na RedBird.

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    'O maior da história do Inter'

    Materazzi direcionou seus comentários às atuais dificuldades organizacionais do Milan e às críticas em torno da liderança do clube. Referindo-se ao papel de Ibrahimovic na hierarquia dos Rossoneri, o ex-jogador da seleção italiana sugeriu, com sarcasmo, que seu antigo rival estava ajudando mais o Inter do que o Milan.

    Materazzi brincou: “Para mim, eram apenas questões dentro de campo. Para ele, não sei, mas não posso dizer nada a ele porque, pelo que está fazendo, ele é o maior jogador da história do Inter.”

  • Materazzi relembra a época em que o Inter conquistou a Tríplice Coroa

    O ex-zagueiro também relembrou a saída de Ibrahimovic do Inter em 2009, quando o atacante se transferiu para o Barcelona em uma negociação que trouxe Samuel Eto'o ao Giuseppe Meazza. O Nerazzurri encerrou uma temporada histórica conquistando a Tríplice Coroa sob o comando de José Mourinho.

    Refletindo sobre essa transferência, Materazzi disse: “Sempre serei grato ao Sr. Ibrahimovic por ter ido para o Barcelona e nos trazido Eto’o.”

  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    A diretoria do Milan enfrenta um escrutínio cada vez maior

    A atenção continuará firmemente voltada para a diretoria do Milan, à medida que aumenta a pressão para restaurar a estabilidade. Com críticas vindas de várias frentes, espera-se que Ibrahimovic e os dirigentes do clube demonstrem que sua estratégia é capaz de gerar resultados. Apesar da nomeação de Ruben Amorim como novo técnico, os holofotes provavelmente continuarão voltados para a forma como eles irão reforçar o elenco e resolver as questões nos bastidores.