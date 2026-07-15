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Zlatan Ibrahimovic explica por que Zinedine Zidane é exatamente o que a França precisa após a decepcionante eliminação de Kylian Mbappé e companhia nas semifinais contra a Espanha
Uma nova era para os Bleus
A longa e ilustre trajetória de Didier Deschamps como técnico da seleção francesa está chegando ao fim. O sonho de encerrar seu reinado de 14 anos com mais um troféu da Copa do Mundo se esvaiu na noite de terça-feira, após a derrota por 2 a 0 para a Espanha. Enquanto Deschamps se prepara para comandar sua equipe pela última vez na disputa pelo terceiro lugar em Miami, o mundo do futebol já está de olho em seu sucessor.
Zidane há muito tempo é o principal favorito para assumir a seleção, e o ex-ícone do Paris Saint-Germain, Ibrahimovic, acredita que o ex-técnico do Real Madrid é a escolha perfeita. Falando como consultor da Fox Sports, Ibrahimovic observou que a seleção francesa pareceu “apática” contra a Espanha e careceu da garra necessária para chegar à final.
- AFP
Zlatan apoia a gestão de Zidane
“Zidane fez um bom trabalho, ele esteve no Real Madrid”, afirmou Ibrahimovic. “Ele ganhou três Ligas dos Campeões. Todos sabemos que ele vai assumir a seleção. Acho que ele vai simplesmente dar continuidade ao trabalho que Deschamps construiu. Não é difícil escolher os jogadores. Ele já tem os jogadores. Então, ele precisa trazer sua gestão para a equipe, do jeito que ele quiser fazer. Mas acredito que ele seja mais do tipo gestor do que técnico, porque essa equipe não precisa de um técnico. Ela precisa de um gestor.”
Ao longo de sua carreira como técnico, Zidane treinou apenas o Real Madrid, onde orquestrou uma era de ouro histórica entre 2016 e 2018, conquistando três títulos consecutivos da Liga dos Campeões da UEFA e um título da La Liga, entre inúmeras outras conquistas. Ele retornou para uma segunda passagem pelo gigante espanhol entre 2019 e 2021, garantindo mais um título da La Liga. Embora tenha recebido a oferta para treinar a seleção dos Estados Unidos após a Copa do Mundo de 2022, Zidane recusou a proposta, permanecendo sem time enquanto continua esperando pela vaga na seleção da França.
O momento tático e a derrota da Espanha
Após a partida, Deschamps criticou a qualidade da arbitragem, questionando especialmente o pênalti marcado a favor de Lamine Yamal, que resultou no primeiro gol da Espanha, antes de admitir, por fim, que a Espanha foi a equipe superior no confronto. Refletindo sobre a derrota na semifinal, Ibrahimovic destacou os pontos em que, em sua opinião, a atual formação não conseguiu se adaptar ao andamento da partida. “Obviamente, hoje, algumas coisas diferentes poderiam ter sido feitas durante a partida”, acrescentou ele. “Essa é a parte difícil para um técnico e é por isso que eles são técnicos ou treinadores. Eles precisam identificar e saber o momento certo para agir, quando fazer as mudanças.”
Ibrahimovic criticou os níveis de energia demonstrados pelos jogadores franceses durante o confronto decisivo. “Senti hoje que os jogadores franceses não estavam ‘vivos’, não estavam ativos. Obviamente, você não quer levar um gol da Espanha e depois ficar correndo atrás da bola; eles poderiam ter feito mais. A Espanha foi a melhor equipe”, admitiu o sueco, reconhecendo que a melhor equipe avançou para a final.
- Getty Images Sport
Respeito pelo legado de Deschamps
Apesar de clamar por mudanças, Ibrahimovic continuou a elogiar muito Deschamps, que está deixando o cargo. “Existem poucos jogadores incríveis que também foram treinadores incríveis”, ele havia observado anteriormente. “Ele já havia conquistado uma Copa do Mundo, venceu uma Liga das Nações, perdeu uma final da Eurocopa e uma da Copa do Mundo... As pessoas acham que é fácil, porque ele tem muitas estrelas em campo, mas não é fácil; há tantas coisas ao redor que você precisa liderar e controlar. Eles sempre conquistam os troféus e, quando não conseguem, continuam entre os melhores, no topo; só perdem a última partida.”
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