Zlatan Ibrahimovic critica Senne Lammens, que considera “superestimado”, e atribui a eliminação da Bélgica na Copa do Mundo contra a Espanha à decisão de colocar o goleiro do Manchester United em campo

Atuando como comentarista especialista da rede de televisão Fox Sports durante todo o torneio, Ibrahimovic condenou abertamente a decisão radical de Garcia de colocar Lammens, de 24 anos, no lugar de Courtois quando faltavam 19 minutos para o fim da partida.

O ex-atacante do AC Milan ficou totalmente perplexo quanto ao motivo pelo qual a comissão técnica dos Red Devils preferiu o goleiro do United a Penders, que permaneceu no banco durante toda a Copa do Mundo após passar a temporada emprestado ao Strasbourg. Ibrahimovic expressou sua insatisfação com a decisão do técnico após a partida: “Considero o técnico da seleção responsável por essa derrota. É uma decisão que custou a vitória à Bélgica.”

Ele também questionou os critérios de Garcia para a escolha dos jogadores: “Por que substituir Courtois por Senne Lammens, do Manchester United, enquanto Mike Penders permanece no banco? Será porque Lammens joga pelo Manchester United e Penders pelo Estrasburgo? Não é assim que se escolhe um goleiro para uma seleção nacional. Especialmente quando se vê o que acontece a seguir.”