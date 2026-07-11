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Zlatan Ibrahimovic critica Senne Lammens, que considera “superestimado”, e atribui a eliminação da Bélgica na Copa do Mundo contra a Espanha à decisão de colocar o goleiro do Manchester United em campo
Espanha elimina os Red Devils
A Bélgica viu seus sonhos na Copa do Mundo serem destruídos após sofrer uma trágica derrota por 2 a 1 contra a Espanha, em uma partida acirrada das quartas de final em Los Angeles. O reserva espanhol Mikel Merino marcou o gol da vitória aos 88 minutos, aproveitando um erro fatal do goleiro reserva da Bélgica, Lammens, que não conseguiu segurar um chute de longa distância de Pau Cubarsi após substituir Courtois, lesionado, no início do segundo tempo. A dolorosa eliminação gerou críticas contundentes do lendário sueco Ibrahimovic, que atribuiu toda a culpa às decisões táticas tomadas por Garcia.
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Zlatan critica as escolhas da comissão técnica
Atuando como comentarista especialista da rede de televisão Fox Sports durante todo o torneio, Ibrahimovic condenou abertamente a decisão radical de Garcia de colocar Lammens, de 24 anos, no lugar de Courtois quando faltavam 19 minutos para o fim da partida.
O ex-atacante do AC Milan ficou totalmente perplexo quanto ao motivo pelo qual a comissão técnica dos Red Devils preferiu o goleiro do United a Penders, que permaneceu no banco durante toda a Copa do Mundo após passar a temporada emprestado ao Strasbourg. Ibrahimovic expressou sua insatisfação com a decisão do técnico após a partida: “Considero o técnico da seleção responsável por essa derrota. É uma decisão que custou a vitória à Bélgica.”
Ele também questionou os critérios de Garcia para a escolha dos jogadores: “Por que substituir Courtois por Senne Lammens, do Manchester United, enquanto Mike Penders permanece no banco? Será porque Lammens joga pelo Manchester United e Penders pelo Estrasburgo? Não é assim que se escolhe um goleiro para uma seleção nacional. Especialmente quando se vê o que acontece a seguir.”
Goleiro é considerado superestimado
O erro cometido por Lammens faz dele o primeiro goleiro reserva a cometer uma falha que resultou em um gol em uma partida da Copa do Mundo desde Dimbi Tubilandu, da República Democrática do Congo, contra a Iugoslávia, em 1974. Ibrahimovic não mediu palavras ao classificar a atuação de Lammens como muito abaixo dos padrões internacionais, afirmando que Penders possui qualidades muito superiores.
O icônico ex-capitão da Suécia foi categórico em sua avaliação: “Lammens não é um bom goleiro neste nível. Ele é superestimado. Penders é muito melhor, e todos podem ver isso.”
Ele então concluiu sua crítica com uma avaliação contundente da comissão técnica belga, enfatizando que eles estavam “lidando muito mal com a situação. É vergonhoso. Que vergonha, técnico da seleção e treinador de goleiros.”
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A La Roja enfrenta a França
Com essa vitória dramática, a Espanha avança para as semifinais, onde enfrentará a França em um confronto de grande destaque pela vaga na final, marcada para terça-feira, em Dallas. Enquanto os campeões europeus se preparam para um duro desafio contra os Bleus, a seleção belga volta para casa profundamente decepcionada, em meio a uma imensa incerteza em torno do futuro de Garcia.
Já Lammens enfrenta agora a difícil tarefa de recuperar seu equilíbrio psicológico antes de se juntar ao time principal do United.
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