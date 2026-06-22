Zlatan Ibrahimovic critica duramente a Bélgica após o empate em 0 a 0 com o Irã, que deixa as esperanças na Copa do Mundo em suspenso

Ibrahimovic nunca foi do tipo que mede as palavras, e o lendário atacante sueco, agora comentarista, não estava com disposição para gentilezas após o empate de 0 a 0 da Bélgica com o Irã. Em entrevista à FOX Sports ao lado de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, Thierry Henry, Ibrahimovic fez uma avaliação brutalmente honesta do entretenimento proporcionado pelos jogadores de Rudi Garcia.

“No primeiro tempo, quase adormeci; no segundo, adormeci mesmo. Acho que não há muito o que comentar sobre essa partida, mais um empate, então vamos ver o que acontece na próxima partida. Mas, sim, vou deixar que meus companheiros de equipe comentem sobre isso”, disse Ibrahimovic.