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Ibrahimovic-BelgiumGetty/GOAL
Donny Afroni

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Zlatan Ibrahimovic critica duramente a Bélgica após o empate em 0 a 0 com o Irã, que deixa as esperanças na Copa do Mundo em suspenso

Bélgica
Z. Ibrahimovic
Copa do Mundo
República Islâmica do Irã

A campanha da Bélgica na Copa do Mundo teve um início vacilante após dois empates consecutivos, mas, embora a pontuação seja motivo de preocupação, foi o nível de desempenho que mais chamou a atenção dos críticos do futebol. Zlatan Ibrahimovic não mediu palavras ao avaliar o último empate contra o Irã, fazendo uma crítica contundente à atuação sem garra dos Diabos Vermelhos.

  • Zlatan dá um veredicto que é um verdadeiro tédio

    Ibrahimovic nunca foi do tipo que mede as palavras, e o lendário atacante sueco, agora comentarista, não estava com disposição para gentilezas após o empate de 0 a 0 da Bélgica com o Irã. Em entrevista à FOX Sports ao lado de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, Thierry Henry, Ibrahimovic fez uma avaliação brutalmente honesta do entretenimento proporcionado pelos jogadores de Rudi Garcia.

    “No primeiro tempo, quase adormeci; no segundo, adormeci mesmo. Acho que não há muito o que comentar sobre essa partida, mais um empate, então vamos ver o que acontece na próxima partida. Mas, sim, vou deixar que meus companheiros de equipe comentem sobre isso”, disse Ibrahimovic.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rudi Garcia pede calma

    Apesar das críticas crescentes e dos comentários contundentes de Zlatan, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, pediu aos torcedores e à mídia que mantenham a calma. O francês insistiu que, embora a falta de vitórias seja decepcionante, o pânico não é a solução, já que a equipe ainda tem o destino nas próprias mãos.

    “Não conseguimos a vitória, é uma pena, mas agora temos que manter a calma nessa situação e nos concentrar na partida contra a Nova Zelândia”, afirmou Garcia em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

  • Courtois aponta para as dificuldades na finalização

    A avaliação do técnico sobre o desempenho da Bélgica recebeu o apoio de Thibaut Courtois. O goleiro considerou que a equipe está criando oportunidades suficientes, mas não consegue convertê-las em gols.

    “No fim das contas, o que nos falta são gols. Tanto na partida contra o Egito quanto hoje contra o Irã, tivemos muitas oportunidades, mas não conseguimos marcar nenhum gol, e é isso que muda o rumo dos jogos”, admitiu Courtois na zona mista.

  • USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP

    A pressão aumenta sobre os Red Devils

    Com esse resultado, a Bélgica soma apenas dois pontos após duas partidas no Grupo G, tendo empatado em 1 a 1 com o Egito na estreia. Com o rótulo de “Geração de Ouro” já há muito esquecido, a atual seleção tem dificuldade para encontrar um ritmo ofensivo, deixando suas esperanças de classificação por um fio antes da decisiva última partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia. Para uma seleção que conta com alguns dos talentos criativos mais bem cotados do futebol mundial, a falta de eficiência na finalização tornou-se um problema gritante.

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